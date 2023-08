Rechazan la demanda de un futbolista que dejó de jugar por lesión

La Cámara Civil y Comercial de Bahía Blanca, finalmente, frustró las intenciones de un exfutolista profesional de Tres Arroyos que reclamaba una indemnización por haber recibido durante un partido un codazo que lo dejó fuera de las canchas.

De esa manera el cuerpo judicial confirmó el fallo de primera instancia contra Alexander Adrián Hernández.

La historia de Hernández había sido dada a conocer por La Nueva. hace algunos meses, cuando había apelado ante la Cámara y todavía guardaba expectativas de un fallo a su favor.

El incidente que derivó en la instancia judicial se produjo el 5 de mayo de 2015 cuando, por la Liga Tresarroyense de Fútbol, se enfrentaron Argentino Junior y El Nacional, a quien representaba Hernández.

Fue cuando una pelota aérea iba hacia el sector derecho de su ataque y, mientras esperaba para controlarla con el pecho, por la espalda lo cargó su rival Ricardo Arista, quien saltó para cabecear y le aplicó el golpe en el rostro.

La agresión le causó lesiones en el rostro que demandaron su intervención quirúrgica.

"Fue en forma totalmente desmesurada y fuera de control, saltó a buscar la pelota con sus brazos abiertos y con clara intención de golpear con su codo", explicó Hernández.

Después de eso no volvió a pisar una cancha de fútbol, al menos en el plano oficial.

El futbolista consideraba que aquel encuentro tuvo una fuerte carga de "agresividad" de parte de sus adversarios y que a su criterio la conducta del oponente fue dolosa o, al menos, imprudente.

Luego de casi 7 años de proceso, que incluyó pericias, testimonios, análisis de documentación y hasta la observación de un video, la Justicia resolvió descartar el planteo, que apuntaba a Arista (aunque luego fue desistido), el Club Argentino Junior y la Liga Tresarroyense de Fútbol.

Hernández pedía 299.250 pesos más interses, por los daños causados.

Lo hizo en los últimos días la Cámara Civil bahiense, con los votos de los jueces Lepoldo Peralta Mariscal y Jorge Federico Mercado.

Luego del primer fallo adverso, del juzgado Civil de Tres Arroyos, Hernández apeló a la Cámara pero recibió la misma respuesta.

Por qué no

Los camaristas analizaron los argumentos del demandante, quien dijo que su rival actuó con total desprecio por su integridad física y que si hubiera ido a disputar la pelota de manera leal el contacto físico habría sido más leve.

"No se aprecia en el video acompañado una situación particularmente violenta", dijo la Cámara.

"Lejos de ello, se observa a quien sería Arista corriendo para interceptar una pelota aérea, que finalmente -previo elevarse- cabeceó fuera del campo de juego, evitando así que la recibiera el actor. Se alcanza a ver también que el accionante -tal y como dice- no saltó a disputar la pelota (siendo verosímil que estuviese aguardando para controlarla). Sin embargo, no llega a verse en el video el golpe recibido por Hernández; de todos modos, asumo que existió pues, como señalé, no es materia de discusión", agregó.

En el mismo sentido, explicaron que no se trata de una jugada "carente de sentido", con lo cual en modo alguno puede considerarse "injustificado" el proceder de Arista.



"Sin perjuicio de que evidentemente no calculó bien la posición del actor, haciendo contacto con él. Es algo que puede ocurrir y, en rigor, ocurre con bastante frecuencia. Los contactos existen y los errores de cálculo también; y lamentablemente muchas veces los jugadores resultan severamente lesionados", consideró la Cámara.

Los jueces explicaron que "si bien no se está hablando de rugby o boxeo, el contacto físico y los choques entre jugadores son absolutamente frecuentes en el fútbol, más aun cuando se trata de pelotas aéreas divididas".

También consideraron que la acción puede constituir una flata reglamentaria e incluso motivar una expulsión, pero no alcanza para generar responsabilidad civil, porque no hay pruebas contundentes.

Los testigos, a su vez, "nada aportan" en favor de Hernández. Hablaron de un golpe, de sangrado y de su sustitución, pero nada de ello ha sido desconocido ni está debatido.

"Comprensible insistencia"

Esfuerzo. La Cámara Civil destacó que el demandante tuvo una "vehemente y comprensible insistencia" para avanzar con la demanda.

Sin prueba. "No existe en autos un solo elemento que acredite o permita presumir que Arista obró de manera desproporcionada en el marco de la jugada analizada y mucho menos con desprecio hacia su integridad física", remarcaron los camaristas.

Daño. Aun cuando existiera una falta y se haya producido un daño, "no cabe endilgarle" al jugador rival "responsabilidad subjetiva".

Abstracto. En esa línea, explicaron que si no hubo responsabilidad del rival (respecto de quien se desistió), resulta abstracto analizar la del club y la liga que, según el jugador, organizan y se benefician del espectáculo deportivo.