Daniel Vitozzi dejó pocitos en la cancha de tantos palos que lo llevaron otra vez a la gloria

Pedrito Sánchez se cansó de tapar pocitos. Era un ida y vuelta permanente. El palo por palo se hizo presente en la final, pero ya había sido moneda corriente en el partido entre ganadores.

Daniel Vitozzi clavó un par de bochas y arrancó aplausos al por mayor en un estadio de La Falda repleto. Lo hizo sin pestañar, como en sus mejores épocas, cuando todavía era un pibe y ya se perfilaba para grandes cosas.

Claro que tiene tanto recorrido en el carretel que sumó su séptima corona individual en Primera y permite ser catalogado como un viejo referente de las bochas bahienses. Pero "Dani" recién cumplió los 34 años.

"Jajaja. Parezco viejo porque llevo muchos años en esto, arranqué de muy chico. Pero recién cumplí 34, me queda mucho por delante", dijo el flamante campeón del certamen Individual de Bochas 2023, torneo que organizó la Asociación Bahiense.

Sucede qué Daniel enfrentó a un juvenil cordobés que se las trae, de esos que son tocados por la varita y que le pueden pintar la cara a cualquiera.

Facundo Capdevila es cordobés, tiene 19 años e integra el combinado argentino que en septiembre competirá en Argelia en la modalidad zerbín, categoría Su 18/Sub 23.

"Me tocó un rival muy duro, de esos que no te permiten cometer errores", dijo Vitozzi.

--Se te ve distinto, como cuando arrasabas con todo lo que estaba enfrente.

--Arranqué el año con una gran motivación, ganamos el torneo de parejas con Luciano Bardelli y llegué al individual en un momento bárbaro.

"Me doy cuenta de eso. Cuando estás concentrado y el físico responde te sentís pleno. Veo que todas las piezas están unidas, jajaja", señaló el bochador de Olimpia, que se impuso por 15 a 6 con una actuación casi perfecta.

--Hiciste hincapié en la concentración, un punto clave para este deporte.

--La mente está en orden. Viví un proceso muy lindo en Barrio Hospital, pero necesitaba un cambio de aire. Algo así como nuevos objetivos, nueva gente. Sabía que Olimpia me podía dar eso, pero también tuve que poner de mi parte para tener este rendimiento.

--Que se cuiden los rivales.

--(Risas). Estoy más metido en el juego, lo siento así. Es como que sólo me dedico a jugar y nada más. Por ahí no me daba cuenta de eso, que parece algo insignificante pero no lo es.

Su anterior coronación había sido en 2019, jugando para Barrio Hospital contra su compañero de equipo, Danilo Escobar.

"Después vino el parate por la pandemia y el año pasado salí tercero, porque Luciano (Bardelli) le ganó la final a Danilo Escobar", contó.

También hubo dos triunfos ante el Agustín Inca Heil, otro frente a Juan Pablo Urra y una final ganada ante Mariano Díaz, en cancha de Olimpia.

--¿El primero fue en 2011?

--Sí. Juagaba para Kilómetro Cinco y vencí a Dante Núñez. Ese año fue muy bueno porque tuve un excelente actuación en el seleccionado argentino y en Bahía me otorgaron el premio de mejor deportista.

"Había conseguido la medalla de plata en el Campeonato Mundial de Bochas de Zerbín en Saint Vulbas, Francia. Me ganó el italiano Daniele Grosso por 20-18. Estaba en un momento espectacular, porque para jugar zerbín necesitás una forma física que se logra cuando sos adolescente. Facundo (por Capdevila) está transitando el mismo camino y tiene unas condiciones bárbaras, ojalá que le vaya bien en Argelia", remarcó Daniel.

--Te sumaste a un equipo que prácticamente es un seleccionado.

--Tengo compañeros de selección. Tanto Luciano Bardelli como Fabián Tolosa cuentan con una trayectoria importante en las bochas de nuestra ciudad. Tenía la cuota pendiente de jugar con Bardelli, a quien había enfrentado en varias ocasiones.

"La verdad es que se armó un lindo grupo, donde todos perseguimos el mismo objetivo y tenemos la virtud de poder desempeñar distintas funciones. Lucho es puntero y yo bochador, pero tranquilamente podemos intercambiar esos roles. Lo mismo con Fabián, un jugador muy completo, Y Daniel (Adasus) estará pendiente como cuarto integrante", expresó.

"En bahía he tenido grandes compañero de equipo y otros con los que compartí la casaca del seleccionado. Incluso, me preguntaban si había sido compañero de Juan Pablo Urra en un club local y la verdad que no, pero sí lo hicimos juntos seis meses en Unión de Tornquist cuando éramos dos pibes (risas)", apuntó.

"En la selección jugué con Juan, Cristian (Zapata), Dante (Núñez), Luciano (Bardelli), Danilo (Escobar) y Pablo (Spurio), entre otros", apuntó.

--En realidad vos estás siempre, lo que se suman son los demás.

--Vamos a ponerle que es así; el resto juega conmigo (risas).

--¿Qué te generó el cambio de escenario, de sintético a tierra, siendo que venías muy acostumbrado a la superficie más moderna?

--En realidad me gusta mucho jugar en tierra, porque esa fue mi base desde los inicios. Me costó de entrada, el primer mes, porque había que tomarle la fuerza a la bocha. Pero una vez que entré en ritmo me sentí bárbaro; admiro el juego que se despliega sobre la superficie de tierra, se pueden ver jugadas distintas, mucho más afines a los ojos del espectador.

--¿Y te desacostumbraste del piso sintético?

--No. Lo pensé, tenía esa sensación de querer saber cómo iba a responder cuando me tocara volver al sintético. Con un par de arrimes me reencontré sin problemas.

"Sin dudas las canchas sintéticas más complicadas son las de Bahía Blanca. He jugado en muchas canchas del país y noté que el juego es más leal, como que la superficie no tiene casi vaivenes", dijo Daniel.

--En este Individual hubo más partidos que en los anteriores.

--Fueron 28, nunca había jugado tanto. Lo bueno es que estuve derecho en la semana de la definición.

--¿Qué le dijiste a Capdevila cuando terminó el torneo?

--Lo felicité. Lo de él es admirable, porque es muy joven. No hay muchos casos de tener un nivel así a los 19 años. A nuestra liga la realza, ojalá se quede muchos años.

"En la cancha fue muy respetuoso. Cuando me tocaba hacer una buena jugada me felicitaba. Eso marca su conducta, su estilo y es muy valioso", concluyó Vitozzi.

El abrazo con Emilia, la hija que ya no quiere ser Morena

"Es un clásico. Gano y entra Morena... Perdón, ahora es Emilia, para abrazarme; y luego el beso con Jenhy y Ciro. Es un momento de mucha emoción", contó Vitozzi, sobre lo ocurrido en cancha de La Falda.

--¿Por qué Emilia?

--Desde hace unos años le gusta el segundo nombre. Tal vez porque ahora hace gimnasia artística y se destaca, ya ganó dos torneos de los tres en lo que compitió. Representa al Colegio Nacional. ¿Ciro? Tiene 7 años, juega al básquetbol en Alem.

"Quiero mandarle un saludo a mi familia y a la de mi señora, tíos y abuelos que están en Guaminí y Casbas. Y un agradecimiento especial a Daniel Adasus y la gente de Olimpia.

--¿Cuáles son las expectativas para le Argentino que se viene?

--Muy altas. Vamos a tener un equipo muy competitivo con los mejores jugadores de nuestra ciudad. Pero enfrente vienen grandes equipos como Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos, con jugadores que son lo mejor del país. Lo lindo es volver a tener un torneo de esas características en la ciudad después de muchos años.