Covatti va por el batacazo en Suecia y un lugar en el Mundial

El pringlense Nicolás Covatti afrontará hoy otra gran oportunidad en su carrera deportiva internacional, pugnando por una plaza nada menos que hacia el Speedway Grand Prix, la máxima competición mundial de la especialidad.

No antes de las 11 de nuestro país, Nico saldrá a pista en en Gislaved, Suecia, siendo uno de los dieciséis pilotos que animarán y se batirán por las tres plazas disponibles del GP Challenge, última ronda clasificatoria hacia el GP.

Covatti viene de una enorme labor en mayo pasado en Lonigo, culminando 2º en una de las tres rondas clasificatorias previas, en la que también consiguió su boleto el italiano Paco Castagna, tercero en la prueba ganada por el polaco Piotr Pawlicki.

"Cuando la cabeza se relaja, uno empieza a disfrutar y los resultados cambian. Estos años, sin presión y encarándolos de otra forma, evidentemente dio frutos. Soy el único de los pilotos del Challenge que no compite en otras ligas, pero eso no es algo que me preocupe o que me haga sentir menos. A todos mis próximos rivales ya los he enfrentado y son ganables", aseguró el pringlense.

"Ahora llego con una diferencia de 25 carreras menos, que es mucho. Pero con esa misma desventaja llegué a la clasificación en mayo, donde pude andar bien. Por eso digo que es un buen año, porque cuando me subo el nivel es bueno, además de la gran inversión que hice en la mecánica y que se vio en pista", cerró Covatti.

Lo dicho, la de hoy será la quinta chance mundialista para Nico, luego de haber acelerado en Lonigo 2014, Rybnik 2015, Vtelanda 2016 y Gorican 2020.

Como también se mencionó anteriormente, en esta ocasión lo hará junto a su amigo y compatriota Michelle Paco Castagna, campeón del Internacional 2021/22 en nuestro país.

Listado de pilotos

1) Frederik Jakobsen (Dinamarca); 2) Jan Kvech (República Checa); 3) Dimitri Berge (Francia); 4) Szymon Woźniak (Polonia); 5) Jacob Thorssell (Suecia); 6) Michael Jepsen Jensen (Dinamarca); 7) Nicolas Covatti (Italia); 8) Przemysław Pawlicki (Polonia); 9) Jack Holder (Australia); 10) Michele Paco Castagna (Italia); 11) Martin Smolinski (Alemania); 12) Martin Vaculik (Eslovaquia); 13) Jason Doyle (Australia); 14) Piotr Pawlicki (Polonia); 15) Luke Becker (Estados Unidos); 16) Andrzej Lebediew (Letonia); 17) Oliver Berntzon (Suecia) – reserva-; 18) Philip Hellstroem-Baengs (Suecia) – reserva -.