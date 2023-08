El cantante Emanuel Noir, líder del grupo de cumbia Ke Personajes, compartió en sus redes sociales un gran gesto solidario que llevó adelante con motivo del Día de las Infancias.

El artista entrerriano llenó un camión con juguetes para regalarle a niños de barrios carenciados de la localidad de Concepción del Uruguay, quienes los recibieron con una gran sonrisa.

“Ustedes no saben la felicidad que yo tengo, se trata de la gente, de nosotros como seres humanos. De la sonrisa de un nene hoy, en un barrio marginado", manifestó en un video en su cuenta de Instagram.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Y continuó: "Esa es la esencia de hacerle bien a otra persona, no de chapearla un fin de semana en un boliche con algo que no sos. Sé real, sé humano. Para Dios, lo digo siempre, somos un solo ser humano atomizado y necesitamos que a todos nos vaya bien. No se dan cuenta la alegría que manejo”.

“Recuerden lo que les dije antes, siempre es todo gracias a Dios, ojalá que me deje seguir haciendo cosas así”, siguió.

“Cuando vos rescatés un camión lleno de juguetes para el Día del niño, venís y me avisás. Para todos los gurises”, cierra Noir mientras muestra el camión repleto de juguetes. (Con información de La Voz)