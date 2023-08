Luego de días de especulaciones, Britney Spears recurrió a su cuenta de Instagram para referirse por primera vez a su separación del actor Sam Asghari, 14 meses después de contraer matrimonio. En un posteo que acompañó con una de sus clásicas coreografías caseras, la cantante aseguró este viernes que decidió romper el silencio porque no soportaba más el dolor que le ocasionan los rumores alrededor de la ruptura.

"Como todo el mundo sabe, Hesham y yo ya no estamos juntos. 6 años es mucho tiempo para estar con alguien, así que estoy un poco sorprendida pero... ¡No estoy aquí para dar explicaciones, porque honestamente no es asunto de nadie! ¡Pero no podía soportar más el dolor, honestamente!”, aseguró la intérprete de Baby... One More Time.

“De alguna manera telepática he estado recibiendo muchos mensajes que me derriten el corazón por parte de amigos y les agradezco por eso. He estado interpretando a una mujer fuerte durante demasiado tiempo y mi Instagram puede parecer perfecto, pero está lejos de la realidad y creo que todos sabemos eso”, continuó.

“Me encantaría mostrar mis emociones y lágrimas sobre cómo me siento realmente, pero siempre he tenido que ocultar mis debilidades ¡Si no era el fuerte soldado de mi padre, me mandarían a lugares para que los médicos me ‘arreglaran’! Eso pasó cuando más necesitaba a mi familia. Se supone que debés ser amado incondicionalmente... ¡No bajo condiciones!”, expresó.

Y finalizó: “¡Así que seré lo más fuerte que pueda y haré lo mejor que pueda! ¡Y en realidad me va bastante bien! ¡De cualquier modo, ten un buen día y no te olvides de sonreír!”. (La Nación)