Carlos Mungo: "Ante Círculo estuvimos erráticos, impacientes y con poca puntería"

"Al partido lo complicamos nosotros mismos. No entramos bien, Círculo se encontró con un gol de entrada por un error y nos costó una enormidad poder remontar. No es excusa, son partidos que debemos resolver y ganar".

Carlos Mungo, DT de Villa Mitre, trató de aportar claridad a lo que no pudo hacer el equipo en la cancha tras el empate en un gol frente a Círculo Deportivo, cotejo que tuvo lugar anoche en El Fortín de Maipú y Necochea.

"No puedo decir que el equipo no respondió porque se generaron muchísimas situaciones de gol; tal vez no tuvimos esa facilidad para resolver en el arco rival, algo que sí hicimos en otros partidos", admitió.

Mungo destacó que también hubo méritos de Círculo Deportivo, que se llevó una unidad valiosísima.

"Ellos hacen su juego, no se le puede quitar mérito porque necesitan sumar puntos. Debemos asumir que no estuvimos finos, no acertamos el arco en situaciones muy claras que otras veces se resuelven. Fue cuestión de milímetros, el fútbol es así", aseguró.

El técnico tricolor reconoció que el equipo sintió el impacto de la conquista de Círculo Deportivo en el primer tiempo.

"Nos pusimos nerviosos, Círculo se cerró bien atrás y nos faltó puntería. En líneas generales dominamos en gran parte del partido, aunque no de la manera que lo hacemos habitualmente", sintetizó.

Mungo sostuvo, por otra parte, que el penal malogrado pudo haber inclinado la balanza, aunque le brindó su total apoyo al ejecutante.

"Los penales son contingencias del partido y no siempre terminan en gol. Los erra el que patea; esta vez le tocó a Maxi (Tunessi), pero no soy de lamentarme por esas cosas porque también hay un arquero que ataja y tiene sus virtudes", sostuvo.

Antes del partido remarcaste que Círculo Deportivo está en un lugar de la tabla que no merece.

"Sí. Es un equipo que juega bien al fútbol, tiene jugadores que cumplen su rol a la perfección y aprovechan muy bien cuando te equivocás. En este partido fueron más equivocaciones nuestras, porque estuvimos erráticos, impacientes y con poca puntería. Cuando eso pasa las resoluciones en cancha no tienen claridad y salen resultados que en la previa no están en los cálculos", aseveró.

Villa Mitre afrontará el próximo miércoles el partido por Copa Argentina, ante Chaco For Ever.

"Primero cabeza fría, descanso y luego pondremos las fichas en el partido por Copa Argentina, que también es muy importante. Chaco For Ever es un equipo del Nacional B que no está en un buen momento por lo que se refleja en la tabla, pero tuvo sus méritos para llegar a esta instancia. Será difícil, como todos los partidos de Copa Argentina", apuntó.

"Mañana (por hoy) vamos a cambiar el chip y enfocarnos en ese partido. Hasta ahora ante los equipos de Primera (Arsenal y Godoy Cruz) hicimos un planteo diferente, donde esperamos lo que proponía el rival y luego resolvíamos con los espacios que nos quedaban. En este caso vamos a jugar de igual a igual, al menos esa será nuestra intención", reveló.

--Del partido con Olimpo se habló bastante, ¿lograste analizar el partido en este parate que hubo?

--Habíamos ido a la cancha de Olimpo, una cancha muy difícil, a plantear un partido ofensivo, pero la expulsión de entrada nos condicionó y se hizo cuesta arriba. Sí rescato lo que hicieron quienes quedaron en cancha porque nunca se entregaron, y no es fácil estar abajo en el marcador y con menos jugadores en cancha.

"Hubo diez minutos donde cometimos muchísimos errores individuales y en conjunto; muchos le cayeron al arquero (Moyano), pero en las acciones de los goles también se cometieron errores que no deberían suceder, como en el gol donde cabecea un jugador de ellos sin marca. Me quedo con la hombría de mis jugadores para reponerse de esos golpes".

"Hay que seguir trabajando. No cambia en nada el pensamiento sobre mis jugadores, estamos en la zona más difícil del torneo, donde Olimpo está arriba porque merecidamente sumó muchos puntos. Igual, si seguimos así, al finalizar la fase regular vamos a estar ubicados entre los tres primeros de todos los grupos", finalizó.