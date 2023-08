Por estos días, Cande Tinelli se encuentra en Madrid acompañando a su novio Coti Sorokin. La influencer y el músico sellaron su reconciliación definitiva a mediados de julio, en un evento en el que simularon un casamiento y viajaron rumbo a la capital española para que el rosarino cumpla algunos compromisos comerciales.

Sin embargo, la tranquilidad se vio alterada cuando Cande vivió un mal momento al ser increpada por una turista argentina durante un paseo, según se desprende de una serie de historias que publicó en su cuenta de Instagram: “Ayer en Puerta del Sol me crucé a una señora mayor, argentina por supuesto, que me empezó a gritar a y a decir cosas del dólar, lo cual no entendí porque estaba en un momento de disociación fumándome un puchito y no se le escuchaba bien”, señaló la joven en su primera publicación.

En otras historias, la influencer elaboró una serie de teorías, en modo irónico: “Capaz piensa que soy la ministra de economía” escribió en una. “Capaz le molesta que esté en Madrid acompañando a mi pareja... ah, ,pero pará, ella también está en Madrid, por cierto de compras”, razonó en otra, en la que se la veía junto a sus mascotas. “Si tanto le importa su país y el aumento del dólar, hubiese ido a votar en vez de estar gastando euros acá”, agregó.

Por último, Cande se puso un poco más seria para reflexionar: “Qué triste todo. Me da mucha pena en serio la violencia que genera la política. Nosotros deberíamos apoyarnos y ser empáticos, respetando al otro (democracia). Pero no, ‘divide y reinarás’”, agregó, esta vez usando de fondo una foto del personaje El emo, creado por Diego Capusotto. Y dio por concluido el tema: “Se me quema la pizza en el horno. Mucho amor y energía positiva. A prender velitas”.

Más allá de este mal momento, en el que se la acusó de una situación en la que no tiene responsabilidad alguna, Cande disfruta de su reconciliación con Coti, tras unos cuantos idas y vueltas y un tiempo de distanciamiento. El anuncio oficial llegó en forma de canción, ya que lanzaron el single que tenían pendiente y lo hicieron en un evento en en el que simularon un casamiento.

El tema se llama “Quiero verte” y realizaron una evento privado donde invitaron a la prensa y a algunos amigos para mostrar el videoclip y hacer la presentación oficial de la canción. Este se llevó a cabo en La Fernetería, un bar ubicado en Palermo Soho.

“'Quiero verte' es la vida misma, es el aprendizaje del error, es la lucha por lo que uno ama. Es trabajar día a día uno mismo y con el otro. Las relaciones se trabajan. Si amas a alguien, no bajes los brazos. Trabajen juntos para construir algo hermoso”, escribió Lelé por entonces, explicando el origen de la canción, vinculada directamente a su relación con el músico. (Infobae)