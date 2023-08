Gaby y Flavia Majluf actuarán en el Festival y Mundial de Tango 2023

La obra musical bahiense Ensayo General, en la que se conjugan el teatro y las canciones para recordar a Tita Merello y a Niní Marshall, fue seleccionada entre más de 250 piezas teatrales para participar del Festival y Mundial de Tango Buenos Aires 2023.

En una propuesta de comedia que no deja de tener guiños con la actualidad y las recurrencias trágicas de la historia argentina, la cantante Gaby "La voz sensual del tango" (como Tita Merello) y la actriz Flavia Majluf (Niní Marshall), acompañadas en guitarra por Quique Lorenzi, se presentarán en el evento más importante de la cultura tanguera en el mundo.

Será el lunes 28 de agosto a las 18 en la Academia Nacional del Tango, ubicada en avenida de Mayo 833 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La entrada será gratuita, con reserva previa que podrá hacerse a partir de 72 horas antes del evento.

Sobre el proceso de creación de la obra, dirigida y escrita por Gaby y con la idea y producción de José Valle, la cantante manifestó: “Cuando José me propuso escribir un libro que tuviera a estas dos genias como protagonistas, me entusiasmé muchísimo. A medida que avanzaba la investigación me encontré con una dificultad: no hay mucho material de Niní Marshall sin personificación. De Tita abundan entrevistas, programas de televisión, audios, imágenes… pero Niní era una incógnita”.

Flavia Majluf, por su lado, hizo un meticuloso trabajo de personificación: “La morocha me dijo: 'Vamos a hacer a la Merello y la Marshall'. Yo –al mejor estilo Catita, el personaje más popular de Niní– respondí: '¡Lo qué!, ¡estás loca!'. Encarnar a estos personajes no es una tarea que pueda hacerse a medias. Si nos decidimos, tenemos que hacerlo bien, le aclaré”, contó la actriz, que se pondrá en la piel de Niní Marshall.

“Tratándose de personajes tan ricos y ocurrentes no podía ponerme a improvisar los diálogos. Cada palabra de la obra fue dicha por las protagonistas reales en algún contexto; eso le da mucha más verosimilitud al libro que alterna con piezas musicales”, concluyó Gaby.

En la obra, que invita a reír y emocionarse, se reviven las ocurrencias de estas dos artistas que, superando las ocho décadas, vuelven al teatro para paliar la crisis. Ese será el motivo del encuentro de Tita Merello y Catita (el personaje más popular y característico de Niní Marshall) en el ensayo de lo que será su regreso al teatro.

La escena da lugar a frases verosímiles que se exponen ante el público como ellas alguna vez lo hicieron, con sus palabras, sus actitudes y su gran simpatía.

El Festival de Tango permite disfrutar el universo del 2x4 en más de 30 sedes, a lo largo y ancho de la Capital, con más de 1000 artistas en escena.