Hospital Municipal: presentaron el proyecto de puesta en valor de la fachada

En la mañana de hoy se presentó oficialmente el proyecto destinado a realzar el valor patrimonial de la fachada del Hospital Municipal, con aportes realizados por la Unión Industrial de Bahía Blanca (UIBB).

El evento de presentación contó con la presencia del intendente Héctor Gay; el director del Hospital Municipal, el doctor Gustavo Carestía; y el director ejecutivo de la UIBB, Ricardo Rabbione.

Ricardo Rabbione, Héctor Gay y Gustavo Carestía.

"La restauración y la puesta en valor del frente histórico ha sido una vieja reivindicación del hospital. Es una cuestión que hemos hablado durante años", comenzó diciendo Carestía.

El enfoque del proyecto, explicó, radica en mantener la esencia histórica, pero empleando materiales nuevos. Además, subrayó que se limitará el acceso a asuntos estrictamente administrativos. El ingreso al hospital seguirá siendo exclusivamente a través de la calle Bravard, tal como lo establece el Plan Director.

Carestía enfatizó la magnitud del proyecto, que se espera que se complete en el transcurso del año, "y quizás algún tiempo más". "Vamos a tener el frente histórico en condiciones", aseguró.

Y agradeció tanto al intendente Gay como a Rabbione. "El ingeniero Rabbione es quien ha motorizado el proyecto desde el punto de vista económico", mientras que Gay "es una de las pocas personas que ha interpretado que la salud no es un gasto, sino una inversión".

Por su parte, Gay reiteró que las labores en el hospital no se han detenido y que la construcción progresa ininterrumpidamente. "Siempre estamos construyendo cosas y va a seguir siendo así", aseguró.

"No es una fachada cualquiera, es patrimonio arquitectónico, con lo cual no lo puede hacer cualquiera y no es simplemente rasquetear y pintar", explicó.

La construcción comenzó la semana pasada. La primera etapa comprende la reparación de la cubierta de tejuelas de zinc, canaletas y cargas. La segunda, revoques, ornatos, cornisas y zócalos de la fachada del tramo central. Por último, se realizará el ensanche de vereda —alineada con la línea de cordón en calle Estomba desde Charlone hasta Bravard— con reja sobre la cuneta existente, nuevo cordón y bancos urbanos fijos destacando la fachada patrimonial.

"La verdad que con el dinero del propio hospital, del Municipio, el aporte de la Cooperadora y demás, ya está absolutamente direccionado", indicó Gay.

Y afirmó que "tener una restauración del frente histórico acorde a lo que es este hospital, es una necesidad".

Sin embargo, el intendente hizo hincapié en las dificultades actuales del país, mencionando la escasez de suministros en varias áreas. "Estamos en una semana muy particular. La verdad que estamos teniendo dificultades en general con todas las obras en marcha, hasta con la provisión de alimentos. El lunes salimos a comprar como todas las semanas alimentos para Política Social y no nos vendieron", contó.

"Hoy tenemos también enormes dificultades con los insumos de salud. Ayer el jefe de cirugía de otro hospital de la ciudad me dijo que tiene demoradas operaciones cardiovasculares porque no consigue válvulas, no las están entregando", aseguró.

Etapa Nº1 en ejecución.

Finalmente, Rabbione compartió cómo se concibió el proyecto: "Empezamos a conversar sobre mediados del año pasado respecto a la necesidad que tenía el Hospital Municipal de poner en valor nuevamente su fachada y su entrada histórica por la calle Estomba".

"Mi misión fue tratar de conversar puertas adentro con el Departamento de Responsabilidad Social Empresarial, que es a través del cual canalizamos la ayuda, en la medida de lo posible, a la comunidad de Bahía Blanca", continuó.

"Estamos atravesando un momento de alta volatilidad económica, pero siempre hemos salido adelante", sostuvo. En ese sentido, explicó que es posible una demora en la finalización del proyecto, pero que "el propósito sigue firme".

"Soy un convencido de que la Unión Industrial va a poder colaborar como lo ha hecho con otras cosas importantes de la ciudad, para poner en valor todo lo que nos han pedido", concluyó.