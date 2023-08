El lamento de Del Potro: "Mi cuerpo no me acompaña al 100%"

El tandilense Juan Martín Del Potro vuelve a ser preso de su cuerpo y las limitaciones físicas, razón por la cual no pudo continuar disfrutando del tenis y de prolongar la práctica profesional con la continuidad que él hubiese deseado.

Delpo intentó hasta lo imposible para, al menos, tener una despedida con todos los honores, en el lugar de sus sueños, donde, con apenas 20 años, levantó el trofeo de campeonato y se transformó en una estrella del tenis mundial.

Pero, una vez más, las lesiones le impiden a la Torre, ex Nº3 del planeta, cumplir su sueño; en este caso, tener un último partido oficial, nada menos que en el US Open, el cuarto y último Grand Slam de la temporada.

Luego de la derrota en la primera ronda del Argentina Open 2022, ante el azuleño Federico Delbonis, el tandilense aseguró que el retiro era prácticamente un hecho, aunque no descartaba un último encuentro, algo que incluso prometió luego del título de la "Scaloneta" en Qatar 2022.

“Como ya saben, mi deseo de volver a una cancha tan especial como el US Open me tenía muy ilusionado", comenzó diciendo el argentino en su cuenta oficial de Twitter, luego de conocerse que no recibió invitación para el main draw del certamen neoyorquino.

"Intenté por todos los medios llegar a término, pero mi cuerpo no me acompaña al 100% para poder sentirme cómodo y contento de compartir, una vez más con ustedes, un momento único. También saben que el dolor que siento no me permite enfocarme todavía en un regreso. Voy a continuar buscando las mejores alternativas para recuperar mi calidad de vida”, agregó Delpo.