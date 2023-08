La uruguaya, de Pedro Mairal, salió en 2016 y, como todas las novelas de Mairal, fue un éxito casi inmediato. Mairal le toma el pulso a la intimidad de las relaciones con una cuota de humor que no banaliza pero también con una cuota de profundidad que no asfixia. La historia tiene una trama que se vuelve policial, pero que no deja de ser un gran interrogante sobre la condición del hombre moderno.

Siete años después de haberse publicado, la novela fue adaptada para la pantalla. Orsai, la iniciativa que llevan adelante Hernán Casciari y Chiri Basilis, que es una revista, un proyecto editorial y una productora audiovisual, compró los derechos y la filmó con dirección de Ana García Blaya (Las buenas intenciones, 2019), protagónicos de Sebastián Arzeno y Fiorella Bottaioli, y guión de Chiri Basilis, Josefina Licitra y el propio Mairal.

Pero antes que una adaptación parece una respuesta: si la novela había sido escrita por un hombre y ponía especial énfasis en el protagonista masculino, la película, sin perder ese foco, propone una mirada femenina. No sólo porque la dirige una mujer sino porque el personaje de Guerra toma más dimensión.

Para financiar la película y conseguir filmarla, Orsai recurrió a una campaña de crowdfunding, lo que provocó que casi 2.000 personas aportaran dinero —con montos que empezaban desde los 100 dólares— y se convirtieran así en socios productores de la película.

Hoy, con el estreno y el contrato firmado con Disney, cada aportante recuperó el capital inicial y recibirá un extra. Este procedimiento no fue un caso excepcional para Orsai. Mientras estrenan La uruguaya están en la post-producción de la miniserie Canelones, en la que actúan Verónica Llinás y Darío Barassi. Esta vez, 5.400 socios aportaron más de un millón de dólares. Y hay otros tantos proyectos más.

Si bien La uruguaya ya circuló por festivales —hace pocos días estuvo en el Festival Internacional de Cine de la UBA— este jueves 17 de agosto se estrena comercialmente en los cines de Argentina y Uruguay.

La trama de la película sigue a Lucas, un escritor de cierta fama que conoce en una presentación de una novela suya a una mujer mucho menor que él, Magalí Guerra (Fiorella Bottaioli). Fue en el Uruguay, fue como un affaire que quedó truncado, y la relación entre ambos pasó a ser virtual, a través de las redes sociales y el whatsapp, de un lado al otro del Río de la Plata.

Hasta que un día, Lucas, que está casado, tiene un hijo pequeño y está atravesando una crisis de pareja, al margen o en coincidencia con la suya de los 40, viaja a Montevideo para retirar 15.000 dólares en un banco. Es uno de los tantos argentinos que fugan capital y tienen cuenta en el exterior para preservar sus ahorros, y su día va más allá de pasar por la entidad bancaria. El quiere reencontrarse, volver a ver a Guerra, como la llama.

La historia se centra más que nada en esa jornada tan particular en la que Lucas y Guerra deambularán por distintos lugares de Montevideo, él con todo ese dinero encima.Trata las relaciones de pareja, y también, reforzado por el punto de vista femenino y ya no masculino, de cierta toxicidad de los hombres. (Con información de Infobae y Clarín)