Conmoción en Punta del Este por el femicidio de una joven de 17 años: su exnovio confesó el crimen

El cuerpo de una joven de 17 años que se encontraba desaparecida en Punta del Este, Uruguay fue encontrado este miércoles por la tarde enterrado en un médano, tras la confesión del femicidio por parte de su ex pareja, también de 17 años, quien era el principal sospechoso de haberla ocultado.

Valentina Cancela había sido vista por última vez el martes por la tarde, cuando se encontró con su ex pareja, de la misma edad, en la bajada 7 de la playa Punta Brava.

Al no tener noticias sobre ella, fue la madre de la adolescente, Liliana Sarmoria, quien realizó la denuncia. En su presentación contó que los jóvenes no tenían una relación sana.

El joven tenía una orden de restricción hacia Cancela, quien lo había denunciado en tres oportunidades por maltrato físico.

Tras quedar detenido luego de que las cámaras de seguridad lo captaran junto a la adolescente, el joven confesó su crimen ante la Policía y les indicó dónde había dejado el cadáver.

El cuerpo fue hallado en ese mismo lugar. En los alrededores de la zona ya habían encontrado el celular y la mochila de la asesinada.

El fiscal del caso, Jorge Vaz, aseguró que “vamos a investigar qué fue lo que sucedió, qué situaciones existieron anteriormente"

Las cámaras de seguridad de la zona habían captado a la pareja ingresando a la playa el martes por la tarde.

Sarmoria, madre de la víctima, describió al exnovio de su hija como una persona violenta en declaraciones citadas por el diario El Observador.

“Ellos habían comenzado una relación como toda chica adolescente, con todas sus ganas. Una chica que venía de un buen hogar, con muchos valores de confiar en el otro. Él se le muestra como una persona galante, no tanto con palabras, sino con detalles. Después fue pasando el tiempo y eso fue cambiando y se tronó una relación violenta”, indicó Sarmoria de acuerdo con el citado medio.

También destacó que, antes de la desaparición, ella habló con el padre del ex novio de su hija. “Le dije ‘voy a denunciar a tu hijo, esto no puede pasar, no es algo sano para ambos’”, recordó. (Con información de NA y EFE)

Si sufrís violencia de género o conocés a alguna víctima, llamá al 144: es gratis y atiende las 24 horas