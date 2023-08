Y un día todos seremos candidatos

Mariano Buren elpais@lanueva.com Periodista egresado de Taller Escuela Agencia (TEA) de Buenos Aires. Especializado en política nacional, historia, cultura y sociedad. Trabajó, entre otros medios, como redactor en First, Alfa Stile y EducaRed de Fundación Telefónica. Ganador la beca UCA-Clarín de la Fundación Roberto Noble. Fue secretario de redacción de Revista Competencia y jefe de redacción de la Revista Watt, ambas en la Ciudad de Buenos Aires. Se desempeñó como columnista político en Radio LU2. Actualmente es jefe de la sección "El País" de La Nueva. y editor en LaNueva.com.

Es reconfortante observar cuántos patriotas anidan en esta gloriosa Nación.

Se trata, a no dudarlo, de un cada vez más nutrido grupo de prohombres lúcidos y enérgicos, convencidos de su propia capacidad para resolver, desde los engranajes del Estado, las cuestiones pendientes en nuestra sociedad.

Son ciudadanos dispuestos a resignar la compañía familiar, la capacidad de generar fortuna personal, la dicha del tiempo libre e incluso su buen estado de salud en pos de una obra tan noble como es la de seguir prolongando las amplias avenidas por las que avanza, impertérrito, el porvenir argentino.

Pero, al fin y al cabo, no hay por qué sorprenderse. Ellos son los dignos herederos de los días de Mayo, de la gesta independentista, de la Generación del '80 y de los estadistas que habitan las páginas más lúcidas de los manuales de Historia.

Basta con un ligero repaso para acallar a los descreídos: todos recordamos con emoción que en las primarias de agosto hubo 54 ciudadanos que se brindaron enteros como precandidatos a la presidencia y vicepresidencia para abrillantar la rica historia de la Casa Rosada, además de los otros 400 voluntarios que también ofrecieron desinteresadamente sus servicios en lo que va del año para administrar como gobernadores y vicegobernadores las heterogéneas realidades de cada uno de los dispersos rincones patrios.

Pero ellos no fueron los únicos. Hubo, además, decenas de miles de habitantes que poblaron con cívico orgullo las nóminas titulares y suplentes de postulantes a senadores y diputados nacionales y provinciales, intendentes, concejales, comuneros, comisionados, consejeros escolares, jueces de paz y miembros de tribunales de cuentas, entre otras de las múltiples categorías que nos ofrece la brega electoral.

Los números, en estos casos, entusiasman por su efervescencia. Si tomamos algunos distritos al azar podremos comprobar con satisfacción que hubo nada menos que 40.500 aspirantes a ocupar cargos públicos provinciales en Buenos Aires, 13.300 en Entre Ríos, 18.000 en Tucumán, 12.200 en Salta, 6.500 en San Juan, 6.000 en San Luis y 2.500 en Formosa, entre otros conmovedores ejemplos. El fervor por participar en Tierra del Fuego fue tal que se registró un candidato por cada 133 electores y en Santa Fe hubo, incluso, 1.860 pretendientes listos para sentarse en unos 50 escaños provinciales.

Cómo será el entusiasmo que tan sólo en la Sexta Sección electoral se presentaron 146 listas municipales, con un promedio de 20 ciudadanos anotados en cada una de las nóminas.

Todos ellos -y aquí el comentario merece ser leído con énfasis- dejaron a un lado afectos, compromisos personales y esparcimientos durante varias semanas para adentrarse en un vórtice de actos, caravanas, conferencias, entrevistas, cenas, viajes, disertaciones, encuestas, sesiones fotográficas, spots, posteos, discursos, cónclaves, tuits, propuestas, polémicas, acuerdos e internas partidarias.

Qué es esto sino la filantropía en su estado más puro. Y todo con el solo objeto de mostrarnos con valentía quiénes son y qué bosquejos del futuro ya han trazado en sus mentes para perfeccionar las siguientes etapas del encumbramiento nacional.

Es posible que, a esta altura del texto, no falte algún malintencionado que deslice por lo bajo ciertos comentarios que no vienen al caso. Sólo la perfidia de los suspicaces puede barruntar otro propósito que no sea el valor del patriotismo. Aquí lo único concreto es que cada vez hay más argentinos preparados para sumarse a la valiente aventura de la representación política en defensa del bienestar común.

Acaso resten una o dos contiendas electorales para que todos terminemos por comprender cabalmente el sentido altruista de quienes siguen multiplicándose por un magnánimo sentido del deber.

Pronto -quizás en los comicios generales de 2031 o 2035, no mucho más allá- todos finalmente habremos discernido de qué se tratan la participación y el empoderamiento tan declamados por los más perspicaces.

Ese día todos seremos candidatos en millones de listas y ocuparemos cargos electivos desde los cuales aportaremos las nuevas capas de lustre para la posteridad.

Y de inmediato, como corresponde a cualquier ciudadano convencido de su predicamento bienhechor, todos iniciaremos los aprestos para conseguir nuestras reelecciones.