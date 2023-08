Un whitense restauró las estatuas de Romano y Troncoso, dos glorias de Comercial

“Es la primera vez que hago algo de esta naturaleza, quería ayudar, lo pensé y lo llevé a cabo”, dice Angel Lomolino, vecino de Ingeniero White, hincha de Comercial y restaurador de las míticas estatuas ubicadas en el ingreso al club verdiamarillo, pasando el portón principal de avenida San Martín.

Hoy, las imágenes de Isaías Romano y Aníbal “Melón” Troncoso, dos glorias del club portuario, lucen en perfecto estado de salud gracias a la “mano” de este entusiasta colaborador.

“Todo arrancó un domingo, cuando fui a ver a Comercial. Vi que las esculturas estaban destrozadas y, cuando terminó el partido, le pedí al dirigente Nicolás De Giorgio si las podía intentar arreglar. La Comisión me dio el ok y empecé de a poco, siempre con los elementos y los materiales que me dio el club”, sostuvo Lomolino en el programa Minuto 22, que cubre semanalmente la vida de la entidad portuaria.

“Le puse muchas ganas y amor a las tareas de restauración, sin ningún otro interés que no sea emprolijarlas y pintarlas. Nunca hice nada parecido, pero siempre me gustó dibujar, diseñar y los arreglos con estilo”, contó.

“Cuando las vi de cerca se me cayeron las lágrimas; tenían agujeros (que fue tapando) y faltaban algunas partes. Fue un trabajo a conciencia y bien detallista, que me llevó dos meses. Reemplacé la pintura vieja por la nueva y restauré la pierna de Troncoso y la mano de Romano, las más delicadas”, amplió Angel.

En el aniversario de Comercial, celebrado el pasado 1 de este mes, Lomolino fue homenajeado por su desinteresada labor.

“No me esperaba semejante reconocimiento, fue un honor para mí hacer lo que hice”, cerró.

¿Quiénes fueron?

Romano y Troncoso nacieron futbolísticamente en Puerto Comercial y formaron una dupla de excelencia en Primera división. Ambos se entendían de maravillas y juntos amargaron hasta los más poderosos equipos profesionales que visitaron la ciudad.

“Romano era un veloz puntero izquierdo y Troncoso el jugador más brillante que produjo nuestro fútbol, hábil en el manejo de la pelota, de gran shot y con gran sentido de fútbol asociado, llegando a constituirse en uno de los mejores interiores izquierdos argentinos de todos los tiempos", menciona una crónica whitense de fines de la década del ´50.

Apodados “los siameses”, cuando apenas habían irrumpido en el fútbol mayor, fueron adquiridos por Talleres de Remedios de Escalada, uno de los clubes fundadores del fútbol profesional en el país. Allí descollaron y dejaron su impronta.

Isaíto jugó en Talleres entre 1932 y 1936, año en el que pasó a Boca, formando parte del plantel que participaba en segunda división.

Su trayectoria incluye 110 partidos y 7 goles. Disputó un partido en Banfield, por el Torneo de Ascenso de 1939.

Troncoso y Romano, tapa de la revista "La Cancha", 1934.

“Melón” pegó el salto de Talleres de Remedio de Escalada a Boca, camiseta que vistió de 1935 a 1937, compartiendo varias formaciones con Ernesto Lazzatti, “el pibe de oro”, otro de los grandes cracks surgido del verdiamarillo de Ingeniero White.

De Boca, Troncoso pasó a Tigre, donde actuó durante cinco años, hasta su regreso, en 1943, al club de toda la vida: Comercial.

En su casa se consagró campeón del torneo Preparación, luego de derrotar a Huracán por 2 a 0, compartiendo equipo con Grecco, Ferri, Martellini, Baley y Madera, entre otros. Por entonces, Troncoso jugaba en calidad de préstamo en Comercial, aunque la entidad decidió "agotar todos los recursos" para obtener su pase, teniendo en cuenta que, además, el jugador constituía "el punto más alto de la vanguardia del equipo portuario".

Fue entonces que Tigre acordó el pase solicitado "sin recibir dinero alguno", como un premio, se dijo, "a la buena conducta tenida por Troncoso durante los años que actuó en Tigre".

Aníbal Troncoso jugó hasta 1954. Empleado de YPF, dedicó los últimos años de su vida a tocar el bandoneón a piano --se dice que era un virtuoso-- en el bar de Bugarini, en Elsegood y Plunkett.