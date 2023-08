Video: "Estoy muy feliz, vine a disfrutar del fútbol", dijo Lionel Messi

Transcurrieron 29 días de su llegada a Estados Unidos, pero Lionel Messi está a un partido de lograr su primer título en Inter Miami, la final más rápida de su carrera.

El capitán de la Selección Argentina, que lleva 9 goles en 6 partidos con la casaca de Las Garzas, habló por primera vez en conferencia de prensa, en la previa del partido de este sábado a las 22 ante Nashville en la Leagues Cup.

"Me siento muy feliz. Es un lugar en el cual quería estar y fue una decisión que tomamos con tiempo, no fue de un día para el otro y eso hizo todo más fácil. Estamos en el lugar donde queremos estar. Mi salida a París no era algo que yo deseaba, no me quería ir de Barcelona y se hizo difícil, pero es todo lo contrario a lo que me está pasando ahora gracias a Dios", dijo el astro argentino.

"Yo venía de un mes y medio de vacaciones y al principio me costó el día a día, los entrenamientos, los partidos. Hace muchísimo calor, humedad, y a veces se nota. Me fui adaptando y me siento muy cómodo. No te terminás de adaptar a este clima, muchos compañeros todavía lo sufren. Aprendimos a convivir con eso, llevarlo de la mejor manera y no tengo ningún problema", agregó el "10", quien admitió que no se sintió sorprendido por la ciudad.

"Ya había estado, conocía cómo era la gente y ya me gustaba. El hecho de estar viviendo el día a día acá hizo que me acerque más a la ciudad y conozca más. He tenido mis momentos de conocer. Estoy feliz, disfrutando de esta nueva etapa y la experiencia de vivir en este país que es algo que siempre se me pasó por la cabeza", señaló.

También aludió a la competición y todo lo nuevo que debía afrontar.

"Sabíamos que era un comienzo desde cero, porque había un entrenador nuevo y algunos jugadores que nos adaptamos muy bien desde el primer momento. Era una posibilidad de cambiar los resultados que venían en la liga. Nos fijamos objetivos difíciles pero estábamos preparados para competir. Lo hicimos con equipos mexicanos, con un nivel muy bueno con una liga competitiva, y los de Estados Unidos demostraron que están en un grandísimo nivel. Tenemos que aprovecharlo para seguir creciendo y no quedarnos con lo que hicimos", apuntó.

Messi también se refirió a sus chances de ganar el balón de oro

"Durante mi carrera lo dije muchas veces. El Balón de Oro es un premio importante, el más lindo a nivel individual, pero nunca le di importancia. Lo más importante siempre fueron los premios colectivos", aseveró.

"Tuve la suerte de conseguirlo todo en mi carrera y te podrás imaginar que después de haber conseguido el Mundial, que era en lo que me faltaba, mucho menos estoy pensando en ese premio. Mi premio más grande fue ese y hoy estoy disfrutando de mi momento. La verdad que no lo pienso. Si llega, bien, y si no, no pasa nada. Ahora tengo nuevos objetivos con este club", manifestó.