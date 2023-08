Larroque: "El infierno tan temido está muy cerca"

El Ministro de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires y fundador de La Cámpora, Andrés “Cuervo” Larroque, realizó hoy un análisis de las elecciones PASO, donde el libertario Javier Milei fue el candidato más votado.

El funcionario aseguró que "el infierno tan temido" está muy cerca en la Argentina y frente a ese escenario convocó a la militancia a respaldar la postulación de Sergio Massa para lograr que ingresa al balotaje de noviembre.

"Frente a lo que viene, la única opción es el peronismo, por eso hay que salir a bancar a Sergio Massa con todas las fuerzas. Me parece que tenemos un gran candidato, con mucha solvencia y sosteniendo una situación muy compleja, explicando con mucha claridad y sin esconderse", manifestó el funcionario bonaerense en comunicación con Radio 10.

Y agregó: "Hace tiempo sabemos que no estamos en el paraíso, pero estamos muy cerca del infierno tan temido y eso nos tiene que hacer reaccionar a todos".

Larroque aseguró además que el oficialismo llegó a las PASO "atado de pies y manos" por la negociación que se estaba realizando con el Fondo Monetario Internacional (FMI), al que acusó de tener intencionalidad política de influir en los resultados electorales.

"Yo creo que nosotros llegamos a las PASO atados de pies y manos, por los condicionamientos del Fondo, y por la intencionalidad política con la que intervino el Fondo, para que justamente nosotros llegáramos con el mayor nivel de apremio. Por eso quiero destacar el resultado obtenido en el marco en el que nosotros llegamos al proceso electoral, porque podría haber sido mucho peor", aseguró el dirigente peronista.

Sobre esto, agregó: "Este resultado nos deja competitivos, y obviamente los anuncios de medidas de Massa, que creo va a ser la semana que viene, va a ser un alivio a una situación que, tenemos claro, es muy compleja. Esa no va a ser la solución, pero sí va a marcar un camino de mayor posibilidades de parte del Gobierno, a partir del entendimiento que se dio con el Fondo".

Por su parte, Larroque apuntó contra la coalición opositora Juntos por el Cambio, a quien considero el principal perdedor de la elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias del pasado domingo. "Acá el gran derrotado fue Juntos por el Cambio. El resultado nos pone en condiciones de dar la pelea, es entre Sergio Massa y el apocalipsis", aseguró.

"Es un momento difícil para pedir el voto, pero esto puede ser mucho peor. Necesitamos un mejor Estado. Tuvimos dificultades para conseguir las expectativas generadas, pero hay que mirar para adelante, de la crisis se sale con más política y más Estado", manifestó.

El Ministro de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia entiende que convocar a diferentes sectores puede ser una buena estrategia para captar los votos que no se obtuvieron en las PASO. "Hay que convocar a todos los sectores e incentivar la participación, que no se queden en la casa. Hay que entrar al balotaje y después empezar otra pelea, no tengo dudas de que el peronismo puede dar esa batalla y que puede ganar", añadió.

Y concluyó: "No hay que enojarse con el votante y entender que hay angustia. Hay un actor que pudo canalizar eso. No podemos dejar de advertir que estamos ante el abismo". (Infobae)