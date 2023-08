San Lorenzo picó en "Punta" y el posible regreso de un "retirado"

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

Twitter: @rodriguezefe

Instagram: ferodriguez_

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

En el inicio del primero de los cinco cuadrangulares de preparación, previos al inicio de los torneos de Primera y Segunda del básquetbol local, San Lorenzo venció a Los Andes, en Punta Alta, por 75 a 53, en el gimnasio José "Coqui" D'Amico.

El visitante, que llegó con el antecedente de ser el último subcampeón de Primera, mostró su superioridad, básicamente, a partir de la intensidad defensiva.

El principal anotador fue Esteban Benedetti, con 23 unidades.

No jugó el base natural Luciano Fortelli, quien arrastra un dolor en una pantorrilla, mientras que en Losa tuvo los primeros minutos el estadounidense James DeShawn Danzey, con 14 puntos y algunos buenos pasajes.

También se mostró el base santiagueño Leandro Saavedra, otro desconocido para el medio.

Los dos equipos, más allá del resultado, sintieron la falta de juego y que están en proceso de formación.

Durante el entretiempo, la dirigencia local, reconoció la trayectoria de los árbitros Alejandro Ramallo, Horacio Sedán y el puntaltense Ariel Mallemaci.

Ariel Ugolini: "No quiero jugadores que me generen problemas"

El cuadrangular continuará hoy, con Altense-Pueyrredón, a las 21:15.

Volvió, ¿volverá?

En los entrenamientos de Liniers se mezclan los jugadores confirmados y algunos mayores que, en principio, no tenían intenciones de volver a jugar, pero...

Por caso, Mariano Pizzo, quien no dijo de regresar a jugar -más allá que sintió alguna molestia en los últimos días- o Franco Marinsalta, el de mayor asistencia.

A ellos se sumó el lunes Agustín Dottori, el mismo que había anunciado su retiro al final del último torneo.

Anoche estuvo complicado y no repitió, aunque le cuesta asumir la posición de ex jugador.

"Hablé con Mauri (Vago) porque no estaba yendo al gimnasio y extraño ir a entrenar y jugar. La intención es entrenar, hacer algo y estar cuando puedo, de hecho ni hablé con los dirigentes. Mauri me dijo que me sumara, que podía tener excepciones, pero no me siento cómodo así", admitió.

"Sí extraño y me encantaría jugar, pero se me complica. La decisión que tomé en su momento fue para obligarme a decir 'basta'. Obviamente que las ganas están y me siento bien, pero no sé hasta dónde estoy en condiciones de volver, más que nada por cuestiones familiares y de trabajo", justificó, al menos, por ahora...