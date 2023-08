El pedido de los familiares de Silvina Luna en medio de las especulaciones

Dentro del contexto del complicado episodio de salud que actualmente está enfrentando Silvina Luna, quien se encuentra en el Hospital Italiano desde junio, la semana anterior hubo rumores que sugirieron que la modelo fue trasladada desde una sala designada para cuidados intermedios hacia una especializada en terapia intensiva. Esta supuesta decisión se originó a raíz de diversas complicaciones que afectaron su evolución hacia un estado de salud más estable. Sin embargo, los allegados y familiares emitieron un comunicado, enfatizando su postura y desmintiendo las versiones.

Silvina atraviesa una insuficiencia renal producto de las intervenciones estéticas que le practicó el médico Aníbal Lotocki en el año 2011. Luego de estas, comenzó de a poco a ver deteriorada su salud hasta que hizo una hipercalcemia que derivó en la falla de sus riñones. En este último año, según había contado, se estaba preparando para recibir un trasplante de órgano para poder continuar con su vida, sin someterse a diálisis tres veces por semana, de cuatro horas cada vez. Todo esto fue hasta que contrajo la bacteria que le provocó un grave cuadro de salud que la llevó a un estado crítico.

Con el transcurso y evolución de los días, el estado de salud de Luna presentó una notable mejora. Se tomó la decisión de retirarle el respirador y mostró un cuadro clínico que los profesionales consideraron alentador, por lo que se procedió a su traslado a una sala destinada para cuidados intermedios. Sin embargo, esta situación se vio afectada y complicada la semana anterior.

Ángel de Brito fue uno de los primeros en comunicar y ofrecer detalles acerca de la condición de la modelo. Sin embargo, desde el programa "Poco correctos" (El Trece), se ofrecieron precisiones adicionales. Estefanía Berardi compartió que tuvo la oportunidad de conversar con un familiar cercano de Luna y se tomó el tiempo para desmentir algunas de las versiones que circulan con fervor en las redes sociales respecto a la modelo.

"Hoy hablé bastante con el entorno de Silvina, ella está estable, ayer (por el lunes) como conté, la pasaron a terapia intensiva por una infección en el catéter del brazo y eso provocó que le baje la presión. Solo se pasó a terapia intensiva por control, pero ella está estable dentro de su cuadro. Ella está consciente. Se comunica bajito, pregunta. No está intubada", detalló la panelista del ciclo de El Trece y reprodujo el diálogo de la familia Luna ante las versiones: "Por favor aclaralo porque no queremos que ella lea eso, se va a poner mal".

Además, hizo énfasis en un punto relevante: "Hoy una de las complicaciones es que ella tiene los músculos atrofiados de estar tanto tiempo acostada, pero eso tiene solución trabajando con kinesiólogos, con tiempo y paciencia, no es algo que no se pueda revertir. Me contaban que en los pies tiene unos pedales como para que los mueva un poquito y no esté tan quieta. Eso es algo que se puede solucionar con el tiempo y con paciencia".

Berardi también detalló que Luna continúa con líquido en sus pulmones: "Eso es porque la están alimentando por una sonda y es lógico que no funcionen bien los riñones, pero eso es normal en ese tipo de pacientes y se puede revertir".

Así, la exCombate transmitió el mensaje que obtuvo directamente de los familiares cercanos a la modelo, quienes se mantienen constantemente a su lado, apoyándola. Se reiteró también que la modelo no se encuentra intubada y es plenamente capaz de comunicarse. También se sugirió que está al tanto de lo que acontece fuera del hospital, por lo que es esencial manejar la información con sensatez y precaución. (Teleshow)