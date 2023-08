Piden que Massa renuncie al ministerio para "recorrer el país de punta a punta"

El secretario general del Sindicato de Canillitas, Omar Plaini, pidió que el candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, renuncie al ministerio de Economía para "recorrer el país de punta a punta" y así revertir la derrota que sufrió el oficialismo en las PASO.

"Sugiero, como idea: ¿por qué nuestro candidato no deja el ministerio, eleva una propuesta a corto, mediano y largo plazo, sale a recorrer el país, a captar a los que no votaron y no nos votaron, y deje en el ministerio a algún economista con conocimiento que también se haga cargo de la papa caliente?", sostuvo el secretario de Políticas Económicas y Sociales de la CGT.

El senador bonaerense subrayó que hay que "decirle a la gente cuál es la salida que está vislumbrando Unión por la Patria" y "mostrar el cómo".

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Los últimos ocho años, con JxC y nosotros, con nuestras discusiones a cielo abierto, nos trajeron todos estos problemas y una parte de la sociedad se hartó", dijo Plaini.



"No es sólo ampliar con los dirigentes. ¿Qué le decimos a la base, a ese que no cree?", advirtió el referente sindical, quien aseguró que "seguir analizando a (el candidato de La Libertad Avanza, Javier) Milei es decirle al conjunto de la sociedad ´estamos en serios problemas y es muy probable que en octubre este hombre sea Presidente´", explicó.

En ese sentido, consideró que "evidentemente no alcanza" todo lo que se hizo desde el Gobierno y remarcó que "hay que hacer otra cosa".

"Si no tenemos otra iniciativa, va a ser muy difícil", advirtió.

Si Milei llega a ser Presidente, esa salida que propone muy probablemente termine mal", aseguró.

Tras señalar que Massa debería designar en el Palacio de Hacienda a alguien en "sintonía" con su pensamiento, Plaini remarcó que "hay una sociedad enojada, fastidiada, que no se le dieron respuestas".

"Los últimos ocho años, con Juntos por el Cambio y nosotros con nuestras discusiones a cielo abierto, nos trajeron todos estos problemas y una parte de la sociedad se hartó, se cansó, se hastió", agregó.

Además, alertó que "si Milei llega a ser Presidente, esa salida que propone muy probablemente termine mal".

"Creo que vamos a entrar en segunda vuelta, porque se van a plantear las dos puntas: lo que plantea Milei, que es el original, y nosotros", concluyó. (con información de NA)