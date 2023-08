El Chino Darín está desde hace un mes en la Argentina y en una charla con Socios del Espectáculo (El Trece) contó cómo hace para mantener su noviazgo a distancia con la actriz española Úrsula Corberó.

A la salida de los estudios de Olga, donde participó en la emisión de MIgue Granados, el hijo de Ricardo Darín fue abordado por el notero del programa que conducen Rodrigo Lussich y Adrián Pallares por El Trece.

Tras haber terminado un compromiso laborar en España, Chino Darín se instaló en Buenos Aires. “Estoy trabajando con la productora nuestra y presentando un documental que se llama 'Argentina salvaje'”, explicó.

“¿Ya estás radicado en España?”, quiso saber el notero de Socios del Espectáculo ya que el actor pasa largo tiempo en dicho país donde, además, vive su novia.

“No, vengo de hacer una serie española de acción durante la primera mitad del año, donde hago de un español... Me sale bastante bien”, explicó, y se largó a reír por el tema de sus esfuerzos para conseguir hablar con acento español.

En tal sentido, contó que su novia lo ayuda mucho. Y añadió: “Trato de trabajar el acento afuera para no volverla loca, pero Úrsula me ayuda a entender cuando estoy pronunciando algo bien o mal. Me sirve como alarma y corrección de algunas cosas”.

“¿Se puede mantener el amor a distancia?”, le preguntó el cronista de Socios del Espectáculo a Chino Darín, quien lleva 7 años de noviazgo con la española Úrsula Corberó. Sin dudar un instante, el actor contestó: “Sí, se puede”.

A continuación, explicó cómo hacen él y su novia para que el vínculo se mantenga fuerte a pesar de la distancia geográfica. “Hay que quererse mucho -dijo-. Creo que hay un punto de celos que es lógico y que tiene que ver más con no estar que con que el otro esté compartiendo con otra gente. Tiene que ver más con eso, con cierta ausencia, pero lo hemos aprendido a llevar bastante bien”. (Clarín)