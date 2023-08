La foto de la reunión del elenco de “Volver al Futuro” a 38 años de su estreno

Christopher Lloyd, actor que se ganó el corazón del público gracias a su interpretación del excéntrico Doctor Emmet Brown en la saga Volver al Futuro, ha compartido una fotografía muy especial donde se puede ver a parte del cast reunido casi 40 años después del estreno de la primera cinta.

La imagen muestra a Lloyd abrazado por Lea Thompson, quien interpretó a la madre de Marty McFly tanto en su versión adulta como en su versión adolescente. En la foto también aparece Thomas F. Wilson, actor encargado de darle vida al villano principal Biff Tannen y a sus diversas versiones temporales.

En el hombro de Wilson se recarga nada menos que Michael J. Fox, protagonista de la saga que fue visto tocando Johnny B. Good en los años 50, viajando en una patineta antigravedad en el año 2015 y convirtiéndose en todo un vaquero del siglo XIX como Marty McFly a lo largo de las tres cintas de Volver al Futuro.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

La imagen viene acompañada de la leyenda “¿Podemos conseguir 88 mil likes? El pasado lo dice...”, haciendo referencia a los 88 kilómetros/hora que el emblemático DeLorean tenía que alcanzar para viajar en el tiempo. La foto ya superó los 264 mil “Me Gusta”.

Thomas F. Wilson de 64 años, continúa muy activo dentro de la industria cinematográfica. Fue en 2018 cuando tuvo su último papel en la serie televisiva Legends of Tomorrow como el padre de Nate Heywood (interpretado por Nick Zano).

En una entrevista celebrada en 2015 con The Hollywood Reporter, Wilson aseguró que su personaje de Biff es un reflejo de los “bullies” que lo atormentaban en su juventud.

“Los matones me empujaron y golpearon durante toda mi infancia, hasta que crecí más que todos y se acabó. Sabía muy bien cómo funcionaban y, en concreto, el placer que les producía asustar a la gente. Les había mirado a la cara tantas veces que no me resultaba especialmente difícil hacer una imitación. Bajo el tsunami de iconografía pop se esconde la interpretación de un papel difícil en el que trabajé muy duro y del que estoy muy orgulloso”.

Lea Thompson, de 62 años, también ha estado muy presente en la industria Hollywoodense desde su aparición en Volver al Futuro. Su última aparición en TV fue en la serie Los Goldberg como la esposa de Formica Mike, Fran. La serie concluyó en 2023. En lo que respecta al cine, fue en 2021 cuando la actriz tuvo su última aparición en la cinta Mark, Mary & Some Other People como la tía Carol.

Thompson también ha incursionado en la dirección en episodios de series como Young Sheldon, Stargirl y StarTrek: Picard, siendo el programa más reciente en el que Lea ha estado en la silla del director.

Christopher Lloyd, a pesar de ya contar con 84 años, es el que más presencia ha tenido en la pantalla en los últimos 40 años. En 2021, participó en la cinta Nobody como David Mansell, mientras que en 2023 fue visto en The Mandalorian como el comisionado Helgait, siendo las últimas dos participaciones que el actor ha tenido en pantalla. Sin embargo, es evidente que Lloyd tiene un particular amor por el doctor Brown, pues incluso en Twitter su usuario es @DocBrownLloyd.

Finalmente, Michael J. Fox, de 62 años, estaba comenzando una prolífica carrera en el cine tras Volver al Futuro cuando fue diagnosticado con la enfermedad de Parkinson. Si bien, esto limitó su presencia en pantalla, no lo detuvo para continuar actuando, siendo parte de varias producciones como The Good Wife, Scrubs, Stuart Little y Clone High, siendo esta última el más reciente proyecto actoral de Fox. (Infobae)