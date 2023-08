La catarata de insultos que recibió Lali Espósito en redes sociales por parte de seguidores de Javier Milei provocó que Viviana Canosa salte en su defensa, pese a haber expresado palabras críticas hacia la artista tiempo atrás.

"No es mi cantante favorita. He dicho cosas de ella muchas veces al aire. Pero tiene todo el derecho de opinar... Dicen que son liberales, pero son profundamente antidemocráticos. No soportan ningún tipo de crítica. Lo sé porque lo estoy viviendo en carne propia con ellos", comenzó la conductora de LN+ en su editorial titulada "Anarquía para todos y todas".

La periodista alertó que "el odio va a ser mucho peor con esta gente en el Gobierno" y que "la mordaza va a estar a la orden del día".

Las palabras de Canosa hicieron referencia al tuit de la ex Casi Ángeles desde España, luego de que se conozca la victoria del economista en las elecciones PASO del pasado domingo.

Y ante la embestida que recibió de los mileistas, compartió luego un durísimo descargo en sus redes: "No me pone para nada mal que me 'bardeen' por considerar peligroso y triste que haya gente que vote a un anti-derecho. La violencia con la que bardean y los argumentos son un reflejo de lo que votan justamente".

Pero eso no fue todo. Al ser consultado sobre las palabras de Lali, Milei ninguneó a la artista: "Perdón, no sé quién es... Yo escucho los Rolling Stones".

Sobre esa definición, Canosa también cruzó directamente al libertario: "Fijate la ninguneada de Milei a Lali Espósito. Yo lo llamaría soberbia al palo. Cuánto ego. No conocer a Lali Espósito es como vivir en un frasco de mayonesa. Un ego descomunal, no sabe quién es...".

"Le tendría que preguntar a Conan", agregó irónicamente la conductora, en relación a uno de los perros del candidato presidencial.

Y volvió a cargar las tintas contra los seguidores del libertario: "¿Por qué no disfrutan el triunfo que tuvieron el domingo en vez de estar tan enojados con toda la sociedad? Dejen que Lali Espósito, Tini Stoessel, vos, yo, opinemos. Vivimos en democracia señores".

"Y lo mismo que hacen con Lali, lo hicieron conmigo. A mí, obviamente, no me importa porque estoy curtida, pero no paran de bardear en redes sociales a gente como Lali. Es horrible, les digo, ser de la troup de aplaudidores del candidato. Dan vergüenza", concluyó Canosa, quien se había mostrado indignada el mes pasado porque el libertario no le había negado la versión sobre supuestos acuerdos que había hecho con Sergio Massa.

Lali Espósito fue una de las primeras artistas que utilizó su cuenta de Twitter para brindar su opinión respecto al 30% de votos que sacó Milei en las primarias. Lo hizo desde España, donde se encuentra presentándose con su gira de conciertos en vivo.

Rápidamente, la cantante acumuló más de 165 mil likes, junto a un gran número de mensajes apoyando sus palabras. Pero también, críticas por su postura.

Pese al apoyo que recibió Lali, desde el equipo de Milei siguieron expresando su postura en contra de la cantante. En las últimas horas fue Carolina Píparo quien la cruzó: "Toda esa gente, con su voto, nos ha mostrado que no hay ningún derecho en este país".