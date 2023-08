Comienza el primero de los cinco cuadrangulares preparatorios

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

Se pondrá en marcha hoy el primero de los cuatro cuadrangulares organizados hasta el momento, que involucran a equipos de Primera y Segunda, quienes se vienen preparando para el inicio de los torneos, el 5 de septiembre (el ascenso) y el 7 (Primera).

El que comenzará esta noche lo organiza Los Andes, en Punta Alta, con el local recibiendo a San Lorenzo, desde las 21, en Humberto 1159.

Además de empezar a evaluar los planteles, el atractivo de hoy en Losa pasa por ver en acción a sus refuerzos "desconocidos", el estadounidense James DeShawn Danzey, quien llega de jugar en Tres Arroyos y el santiagueño Leandro Saavedra (ex Nicolás Avellaneda).

No obstante, el DT Enrique "Kike" Moreno adelantó que repartirán minutos, debido a que los jugadores están con mucha carga física.

El equipo puntaltense participará del certamen de ascenso, mientras que San Lorenzo viene de ser subcampeón de Primera y tendrá que amoldarse a los cambios, con las bajas de Franco Ferrari, Alejo Agulló (fueron a Liniers), Sebastián Branciforte y Nahuel Diez (Barrio Hospital).

En tanto que se sumaron Agustín Pena (ex Bahiense), Pablo Pollio (ex Comercial), Martín Alvarez (ex Bahía Basket) e Ignacio Formiga (ex Independiente).

El torneo continuará mañana miércoles, enfrentándose Altense-Pueyrredón, a las 21:15.

El viernes jugarán por el tercer puesto, a las 20 y la final, desde las 22.

Argentino

El siguiente cuadrangular lo organiza Argentino, denominado "Fernando Martellini" y comenzando el jueves con los partidos Bahiense del Norte-Estrella, desde las 19.30 y Pacífico-Argentino, a las 21.

El viernes se medirán los perdedores, desde las 19.30 y los ganadores, a las 21.

Leandro N. Alem

La Copa Aniversario organizó Leandro N. Alem, del 22 al 25 del corriente, con la participación, además del local, de Villa Mitre, Pacífico y Los Andes.

Comercial

La quinta edición de la Copa Ingeniero White tendrá su primera jornada el martes 22 del corriente, con el partido El Nacional-Pueyrredón, desde las 19:45 y el último campeón, Estrella, ante Comercial, a las 21:30.

El viernes se jugará por el tercer puesto, a las 19:45 y posteriormente la final.

Pellegrini

En Punta Alta, entre el miércoles 23 y el viernes 25 del corriente, Pellegrini realizará el cuadrangular Alberto "Cacho" Scarfi, poniendo en juego la copa Puerto Rosales.

Participarán, además del local, Ateneo, Sportivo Bahiense y Barracas, todos equipos que jugarán en Segunda del torneo que organiza la Asociación Bahiense.