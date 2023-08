Mancuello: "Tenía muchas ganas de volver a jugar en Independiente"

El mediocampista de Independiente Federico Mancuello comentó hoy que tenía "ganas" de regresar al club en el medio de la crisis deportiva e institucional.



"Volví a Argentina por una decisión personal. Lo sentía así. Tenía muchas ganas de volver a jugar en Independiente. Sé que puedo ayudar mucho en este momento, me siento capacitado. Fue una decisión repentina, rápida y acertada porque el recibimiento fue muy bueno. Tengo sensaciones que no tenía hace mucho tiempo y estoy muy feliz", expresó Mancuello.



"Cuando Rolfi (Daniel) Montenegro salió campeón con Independiente, yo salí a festejar en Reconquista, mi plaza Natal. Cuando era chiquito e iba a jugar con mis amigos, mi sueño era ser el Rolfi y el Pocho (Federico) Insúa. Tuve la suerte de jugar con los dos. Para mi siempre fue algo muy emocionante", valoró.



Independiente atraviesa un momento complicado en lo deportivo porque tiene 28 puntos y se encuentra a tan sólo tres de Huracán y Colón, ambos en zona de descenso.



Además, tras las elecciones PASO, el presidente Néstor Grindetti adelantó que se tomará licencia para abocarse a la campaña de gobernador bonaerense en octubre. De esta forma, Independiente perderá a su segundo presidente en menos de un año -el otro renunciante fue Fabián Doman-.



"Siento que es un torneo corto que tenemos que ir buscando en cada partido. Hay que ser inteligentes. Son cuatro meses de convivir al máximo, de estar juntos y de cada uno buscar su mejor versión, siempre con el objetivo de ir a ganar, pero plateando los partidos de una manera inteligente", apuntó.



"Además, siento que todos los cambios que hubo en el club generan inestabilidad. En un deporte como el fútbol donde la estabilidad es lo más importante, en este club no ha estado. Ahora esperamos recomponer esa línea y estabilidad lo antes posible", finalizó Mancuello en TyC Sports.



Independiente debutará este sábado contra Colón, desde las 16.30, en la zona A de la Copa de la Liga aunque antes tendrá el partido de esta noche con Central Córdoba (Santiago del Estero) por la Copa Argentina. (Télam)