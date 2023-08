Paro de maleteros: qué hacer en caso de que se suspenda un vuelo

El paro de maleteros que se llevó adelante en las últimas horas, por el que se cancelaron 40 vuelos, afectó a unos 10 mil pasajeros que deben evaluar qué hacer ante la suspensión de sus viajes.

Los trabajadores que protagonizaron la huelga, que influyó en mayor medida al aeroparque Jorge Newbery, el aeropuerto de Ezeiza y a los aeroparques de Mendoza y Córdoba, pertenecen a la empresa Intercargo, que se dedica a proveer el servicio de línea de carga. Sin el personal que realiza la carga el equipaje de los viajeros en la aeronave no pudieron cumplirse los itinerarios de los vuelos correctamente.

Ante esta situación varias líneas aéreas se vieron obligadas a cancelar sus viajes y los pasajeros afectados pueden reclamar que se cumplan las condiciones generales del Contrato de Transporte Aéreo, que regula los vuelos comerciales nacionales e internacionales en la Argentina.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

En nuestro país existe un marco legal que protege a los viajeros en el caso de que su vuelo haya sido cancelado: se trata de la Resolución 1532/98, que sufrió una actualización con la 203/13 y establece cuáles son las medidas que puede tomar un pasajero en el caso de que existan circunstancias operativas, técnicas o de índole comercial cuando la empresa transportadora cancela o demora un vuelo o la entrega de equipaje por más de cuatro horas.

También aplica cuando no se permite el embarque de algún pasajero por sobreventa de pasajes, algo que ocurre regularmente debido a que se estima que el 10 % de los pasajeros que compraron un ticket no suele presentarse al vuelo (acción conocida como No Show Passenger), por lo que las aerolíneas suelen vender algunos boletos de más en cada aeronave.

Ante estas situaciones el pasajero tiene tres opciones: pedir que se lo incluya en el vuelo inmediato que exista de la misma línea aérea para su destino; solicitar el endoso de su contrato de transporte, incluyendo las conexiones con espacio confirmado; o bien también pedir que se lo traslade a su destino final por otra ruta aérea que no era la original en el ticket que había sacado. En el caso de que esta última tarifa fuera más cara, el pasajero no deberá abonar nada y el costo queda a cargo de la empresa. Si la última ruta aérea fuera más barata que el ticket original, la empresa deberá reintegrase la diferencia a su favor al pasajero.

Los viajeros que acepten estas tres condiciones también gozarán sin cargo de una serie de servicios provistos por la línea aérea: comunicación telefónica, comidas y refrigerios conforme al tiempo que dure la espera, alojamiento en un hotel o aeropuerto de la ciudad cuando la demora exceda las cuatro horas y transportes terrestres desde y hacia el aeropuerto.

Los pasajeros que no estuvieran de acuerdo con este tipo de sistemas de reprogramación de vuelo directamente podrán pedirle a la empresa aérea el reembolso de la totalidad del pasaje. (NA)