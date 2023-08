Solo pasaron 10 días desde el día en que se supo que Cecilia Caramelito Carrizo había retomado la relación de pareja con su exmarido, Damián Giorgiutti y que había roto el vínculo que la unía sentimentalmente a Coco Sily. La noticia cayó de sorpresa en el público ya que hace apenas un mes atrás ambos se habían mostrado juntos en la entrega de los Premios Martin Fierro, a donde la conductora había acompañado al humorista cuando ganó la estatuilla por su labor en Noche de Mente, por la TV Pública.

Es en medio de este panorama que Sily se tomó unos minutos para referirse a su situación personal: “Estoy bien, triste, como cuando se termina cualquier relación, como es absolutamente lógico, pero estoy bien, entero, la vida tiene estas cosas, es parte de vivir. Es difícil, como les pasa a todos”, reveló en charla con Implacables (El Nueve).

Respecto de lo vivido juntos, aclaró: “De la relación con Cecilia lo que me queda es todo luz, es un ser maravilloso, es un ser luminoso, es una gran mujer, una gran persona, así que ya el solo hecho de haberla conocido es todo ganancia para el alma”.

La exconductora infantil hace una semana blanqueó su reconciliación con el padre de sus dos hijos, Lorenzo y Benito, de quien se había separado en diciembre luego de 25 años de matrimonio. Las críticas en redes sociales no se hicieron esperar y ambos se mostraron muy molestos al respecto.

Sily dejó en claro: “Ella no me hizo nada a mí, hay que entender eso, lo único que me hizo fue bien. Lo que hizo fue iluminarme, así que está mal eso, porque es parte de la vida y los dos seguimos nuestros caminos, pero seguimos teniendo un lazo. No hubo nada feo, no hubo nada malo”, al recordar que ella tiene un programa en la radio en la que él es uno de los directivos.

Con respecto a lo que hablan los demás acerca de su situación personal, la exconductora en las últimas horas también se había mostrado enojada. “La verdad que lamento si hay gente que ensucia su alma haciendo daño. La verdad es que lo lamento por el que lo hace. No voy a estar feliz ni dicharachera ni nada. Y no voy a estar así porque no es una situación ideal ni linda. La verdad que no”. (Infobae)