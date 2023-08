"Hubiese preferido no enfrentar a Racing", admitió Chiquito Romero

El arquero Sergio "Chiquito" Romero, figura de Boca Juniors, iniciado en Racing Club, admitió hoy que "hubiera preferido no enfrentarse" con el equipo de Avellaneda, en alusión al cruce que animarán en ocho días por los cuartos de final de la Copa Libertadores.

"Hubiese preferido no enfrentar a Racing, evitarlo, no jugar contra ellos. Racing me dio todo, jamás dije que no fuera un grande", explicó "Chiquito" Romero, de 36 años.

El arquero inició su carrera en Racing y luego emigró a Europa para jugar en AZ Alkmaar (Países Bajos), Sampdoria (Italia), Mónaco (Francia), Manchester United (Inglaterra) y Venezia (Italia), antes de regresar al país y sumarse a Boca.

Chiquito, figura de Argentina en el Mundial de Brasil 2014, regresó al país a mediados de 2022 y estuvo entrenando en Racing, por eso se suponía que acordaría con la Academia, pero al no hacerlo y sumarse a Boca generó un malestar en los hinchas del equipo de Avellaneda.

En su primer semestre en Boca "Chiquito" Romero prácticamente no jugó (el titular era Agustín Rossi) por una lesión en la rodilla que arrastraba desde que estaba en Europa y lo tenía a maltraer.

Este año cuando se fue del club Rossi, y luego de una operación quirúrgica que le realizó el doctor Jorge Batista, el arquero pudo demostrar su categoría en Boca.

"En Boca me volví a sentir arquero. Si no me recuperaba de la lesión en la rodilla tenía pensado devolver el sueldo e irme a casa. Por suerte todo salió bien y estoy muy feliz por lo que estoy viviendo", concluyó Romero.