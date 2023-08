Los sugeridos de Kingston y El Cubil del Mal para el dia de las infancias

por Nicolás "Naiko" Bahl para El Cubil del Mal / prensa@elcubildelmal.com

En el dia de hoy nos acercamos a nuestros amigos de Kingston a proponerles una solución definitiva al problema del almacenamiento en nuestros dispositivos. Al día de hoy esta situación no solamente aliviana la carga que podemos llegar a tener en nuestros dispositivos, sino como bien se explica más abajo, en muchos casos esto va a ayudar a mejorar los tiempos de carga de los dispositivos. Es por eso que el dia de hoy Kingston nos trae una serie de upgrades que le podemos hacer a nuestras consolas de entretenimiento para no solamente seguir llenandolas de juegos, sino que estos cada vez funcionen mejor

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

La importancia del almacenamiento: Ideal para jugadores y entusiastas de la PC.

Los SSD vienen en diferentes formas y tienen opciones de alta velocidad de conexión. Las unidades SSD M.2 se consideran excelentes opciones para computadoras de escritorio y portátiles. Los SSD M.2 vienen en diferentes interfaces, como SATA, PCIe AHCI (más antigua) y PCIe NVMe. Es importante verificar qué tipo de ranuras M.2 y PCIe tiene la placa madre para asegurarse de que sean compatibles con el SSD que se elija.

Sin embargo, si la idea es potenciar tu pc como también tu PS5, Kingston recomienda el SSD Kingston FURY Renegade, la unidad PCIe 4.0 NVMe M.2 de próxima generación para jugadores, entusiastas y usuarios de alto rendimiento. En este sentido es que Kingston FURY Renegade ofrece un rendimiento de vanguardia en altas capacidades utilizando el último controlador Gen 4x4 y 3D TLC NAND. Al maximizar el ancho de banda disponible de PCIe 4.0, Kingston FURY Renegade SSD logra velocidades de hasta 7,300/7,000MB/s de lectura/escritura y hasta 1,000,000 IOPS para ofrecer una consistencia increíble y una experiencia de juego excepcional. La unidad está optimizada para reducir los tiempos de carga del juego y las aplicaciones, transmitir y capturar con facilidad y darle a su sistema un impulso general en la capacidad de respuesta.

Disponible en altas capacidades de hasta 4TB, los usuarios pueden almacenar una extensa biblioteca de juegos y medios favoritos y aún tener espacio para los últimos títulos. Además de velocidades formidables y opciones de capacidad masiva Kingston FURY Renegade SSD combina un factor de forma M.2 delgado y un avanzado disipador de calor de aluminio de grafeno de bajo perfil para mantener la unidad fresca durante el uso intensivo y conseguir un rendimiento superior tanto en una PC como en una computadora portátil para gaming. El SSD Kingston FURY Renegade además está listo para PS5, ya que ofrece almacenamiento diseñado para maximizar la experiencia de juego.

SSD Kingston con disipador de calor

La SSD Kingston FURY Renegade SSD cuenta con innovador rendimiento NVMe PCIe Gen 4x4 y está lista para PlayStation 5™, aplicaciones de videojuegos. El SSD Kingston FURY Renegade con disipador térmico, es unidad PCIe 4.0 NVMe M.2 de segunda generación para gamers de consola y PC, que integra un disipador de calor para mantener la velocidad y la temperatura, al tiempo que brinda rendimiento innovador en altas capacidades con el nuevo controlador Gen 4x4. Debido a que maximizan el ancho de banda disponible de PCIe 4.0, las unidades SSD Kingston FURY Renegade alcanzan velocidades de hasta 7,300/7,000 MB/s en lectura/escritura y hasta 1,000,000 IOPS para brindar consistencia amorosa y una experiencia de videojuegos excepcional. Las unidades están optimizadas para reducir los tiempos de carga de los videojuegos y las aplicaciones, así como reproducir y capturar con facilidad y mejorar la capacidad de respuesta de los sistemas. Disponible en altas capacidades de hasta 4TB, los usuarios pueden almacenar una extensa biblioteca de videojuegos, medios favoritos y conservar espacio suficiente para los títulos más recientes.

Capacidad de almacenamiento para Nintendo Switch:.

La consola cuenta con 32 GB de capacidad de almacenamiento interno, que no es mucho considerando que parte del espacio es utilizado por el propio sistema. Sin embargo, esta situación se puede modificar con una tarjeta Kingston Go!Plus microSD, con su uso se pueden descargar numerosos juegos y aplicaciones, para ello las tarjetas microSD se presentan en gran variedad de capacidades como 128 GB, 256 GB o 512 GB. Podrá guardar juegos y se cargarán más rápido por estar almacenados en tarjetas de alto rendimiento. Para un uso moderado bastará con una tarjeta microSD de 32 GB o de 64 GB. Algunas otras cuestiones a considerar a la hora de elegir una tarjeta microSD para su Nintendo Switch son:



 Elevadas velocidades de transferencia para una carga rápida

 Alta resistencia

 Duradera

 Garantía de por vida

 Asistencia técnica gratuita





Kingston ofrece tarjetas microSD perfectas para su Nintendo Switch. Por ejemplo, la tarjeta microSD Canvas Go! Plus es una solución de almacenamiento óptima para jugadores que prefieren los contenidos y juegos descargables, pero que no desean instalar múltiples tarjetas ni lidiar con prolongados tiempos de carga. Tienen velocidades de lectura/escritura de 170 MB/s y 90 MB/s, y capacidades de hasta 512 GB. Con ellas no solo tendrá rápido acceso a sus juegos.