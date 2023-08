Anamá Ferreira cruzó a Lali Espósito y defendió a Milei

Lali Espósito expresó su descontento con el resultado de las PASO 2023 que se llevaron a cabo este domingo. La cantante de pop manifestó su preocupación luego de que Javier Milei resultara ganador con el 30% de los votos. “Que peligroso. Que triste”, escribió en su cuenta de Twitter.

Tras la declaración de Lali, muchos famosos, como Moria Casán, salieron a defenderla, mientras que otros se molestaron por su tuit. Incluso, el mismo Milei le respondió a Lali Espósito y la ninguneó. “Perdón, no sé quién es -aseguró- Yo escucho los Rolling Stones. Escucho ópera. No soy muy idóneo en música popular”.

Otra famosa que salió al cruce de Lali fue la modelo Anamá Ferreira.

“Amo a Lali”, inició la modelo y comenzó con su descargo: “Dicho esto va: Peligroso es salir a trabajar y que no sabes si vas a volver a tu casa. Peligroso es no tener comida para tus hijos. Peligroso es matar a Morena por un celular pobre chiquita. Peligroso es un dólar a 600 y no tener techo”.

Anamá continuó con su defensa al candidato a la Presidencia. “Peligroso Lali es no tener cloaca, agua potable. Peligroso es que los mismos políticos sean candidatos y digan que van a vencer la inflación de 130%”, escribió.

Finalmente, Anamá le aseguró a Lali. “Peligroso es una inflación de 7 o 8% todos los meses. Peligroso es los jóvenes abandonado la argentina. Esto y mucho más es peligroso”, detalló. (con información de NA)