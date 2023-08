Ascendió con Olimpo hace 16 años y ahora es concejal en su ciudad natal

“Desde que me fui de Bahía siempre seguí ligado al fútbol, pero en política estoy desde hace poco; no me considero un militante, solo quiero sacar a mi ciudad del pozo en que la dejaron los oficialistas que estuvieron dieciséis años gobernando sin hacer nada”.

Aunque no fue elegido como candidato en las últimas PASO porque en Córdoba las votaciones para intendente, concejales e integrantes del tribunal de cuentas municipal fueron el pasado 23 de julio, Federico García, nacido hace 44 en Malagueño y de recordado paso por Olimpo en la temporada 2006-2007, la del ascenso con aquel plantel que conducía Leonardo Carol Madelón, contó con gusto que es de su “vida” política en el programa Diario Deportivo, que se emite de lunes a viernes, de 13.30 a 14.30, por La Nueva Play.

“Acá estamos, con muchas ganas de asumir el 10 de diciembre y de darle a Malagueño (ubicada a 25 kilómetros –al sudeste-- de la ciudad capital) el impulso que tanto merece, alineando a la juventud y reordenando el sector social”, expresó Fede, concejal titular del partido Vecinalismo Independiente y coordinador del club Almirante Brown de su localidad.

