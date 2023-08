Susana Giménez y Marcelo Tinelli, ausentes en las PASO 2023

Los conductores televisivos Susana Giménez y Marcelo Tinelli fueron los grandes ausentes entre los famosos que se acercaron a votar en estas elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) 2023.

A lo largo de la jornada, los artistas se fueron acercando a sus respectivas mesas para emitir su voto.

Incluso L-Gante, que se encuentra detenido en la DDI de Quilmes pidió un permiso para poder votar y se lo otorgaron con un megaoperativo para trasladarlo a la Unidad Penitenciaria número 58 de Ingeniero Budge.

Pero dos famosos, tal vez los más populares del país, no estuvieron presentes en la elección por encontrarse fuera del país.

Tanto Tinelli como Susana Giménez se encuentran en Uruguay, disfrutando de unos días de relax en Punta del Este.

Hace pocos días, Susana habló mediante comunicación telefónica para el programa de Jonatan Viale y no dudó en decir a qué partido apoya en estas elecciones.

"Todo el mundo sabe por quién voy a votar. Siempre voté por Juntos por el Cambio, siempre lo dije y no voy a cambiar ahora. No cambiaría nunca. Confío mucho en los dos candidatos (por Patricia Bulrrich y Horacio Rodríguez Larreta). Creo que lo dos son buenos. Ganará el que tenga que ganar pero después se van a juntar, porque lo que quieren es que el país levante un poco. Un país tan grande, tan rico, tan poderoso", señaló la diva.

Durante la entrevista, Giménez explicó que no votaría en las PASO pero sí en las elecciones del 22 de octubre: "Pensaba ir a Buenos Aires para votar, pero no puedo por ser residente uruguaya. Puedo votar en las nacionales, pero no en las PASO".

Además, destacó nuevamente lo bien que le va a Uruguay con Luis Lacalle Pou en la presidencia: "Uruguay tiene su parte, que es un poco caro, pero es un país increíble. Lo del agua se solucionó todo, trajeron de Estados Unidos máquinas que le sacan la sal al agua y ya se arregló todo. No tardan mucho, tienen un presidente que es una maravilla… Me parece genial, es sencillo. Es hijo de un presidente, se crió en la política, él sabe lo que tiene que hacer".

Por su parte, Tinelli también se encuentra en Uruguay y según compartió en su cuenta de Instagram, está descansando junto a su primo Luciano Tirri, previo a que inicie Bailando 2023, esta vez por América, estando él como gerente de Programación del canal.

El conductor y empresario aclaró que el viaje lo tuvo que hacer por trabajo y luego pudo tomarse el domingo para descansar tomando sol y disfrutando de la playa.

Evitó hacer comentarios sobre el proceso electoral y usó sus redes para presentar a una nueva postulante para el certamen de baile, una artista peruana que sería presentada en las próximas horas.

El martes que viene se realizará la foto oficial del Bailando. Allí estarán Tinelli y el jurado integrado por Pampita, Moria Casán, Ángel de Brito y Marcelo Polino. También se mostrarán todos juntos, por primera vez, las 30 parejas convocadas para competir este año. (NA)