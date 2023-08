Uset, expectante y ansioso "por ver cómo estamos para la gente"

"Tengo mucha ansiedad de que la gente pueda votar con libertad, que no haya trampas. La ansiedad también pasa por ver cómo estamos para la gente en esta encuesta", dijo el intendente rosaleño Mariano Uset.

El jefe comunal emitió su voto pasado el mediodía, en la Escuela Primaria N° 26 de Villanueva al 200.

"Tuvimos una interna muy limpia y tranquila. Haber llegado tan limpiamente hasta acá ya los hace ganadores a los dos", dijo Uset sobre los dos precandidatos a intendente de Juntos por el Cambio, Nicolás Aramayo y Mariano Dello Russo.

"Estamos con mucha expectativa, y más allá del resultado el lunes vamos a empezar a coordinar los trabajos, ya con un candidato para la elección general, que es la que vale. Esto es una prueba", agregó.

Uset contó que hubo demoras en la conformación de las mesas "por el tiempo que lleva armar el cuarto oscuro, con muchas boletas y muy largas".

También dijo que se dieron "algunas cuestiones" con la distribución de boletas de Aramayo, el precandidato que apoya Uset: "Había boletas con candidatos de otro distrito, Monte Hermoso. Errar es humano, pero siempre se confunden para nuestro lado".

"No es la primera vez que no soy candidato en una elección. Siempre está el compromiso de trabajar para que todo esto funcione en orden. Estamos trabajando para que todos nuestros fiscales estén atendidos y contenidos. Al día me lo voy a pasar en eso", concluyó.