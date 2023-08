Un “Trapito” cada vez más gigante en el arco de Bella Vista

Francisco Martínez debutó en el arco de Bella Vista con apenas 17 años y hoy ya es indiscutido. “Trapito” --apodo por algunas similitudes con Marcelo Barovero, el ex River-- ya empezó a ganarse el reconocimientos de propios y extraños.

Hoy, con apenas 19 almanaques, el golero albiverde se destaca en el ámbito liguista.

Aplomado, sereno, sobrio, Fran sobresale en un equipo que va puntero en el Clausura liguista.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

--¿Por qué están punteros en el Clausura?

--Porque de los 10 puntos que tenemos, 9 los sacamos de local. Es algo que nos propusimos corregir con respecto al torneo Apertura; sabíamos que para pelear por el 1 era necesario hacernos fuertes de local y no resignar puntos en nuestra cancha.

--¿A qué se debe este buen arranque?

--En cuanto al juego, seguimos trabajando con las mismas bases de siempre; corremos con la ventaja de contar con el mismo cuerpo técnico desde el año pasado y sabemos que nuestro fuerte es con la pelota al piso, generando espacios y rompiendo líneas con movimientos constantes.

--Aunque algunos terrenos de juego no acompañan.

--En la Liga del Sur no siempre se puede salir jugando, ya sea por el contexto del partido, por el estado de la cancha o cualquier otro factor externo que pueda llegar a complicarnos el plan de juego. Por eso, Dani (Correa) también nos prepara para contar con otras variantes y poder afrontar los distintos momentos del partido.

---¿Qué les faltó en el Apertura para estar un poco más arriba?

--Hoy nos toca estar punteros, pero es un torneo muy largo y competitivo. Cualquiera le puede ganar a cualquiera y no te podés dar el lujo de cometer ciertos errores o tener ciertas desatenciones como nos pasó en el torneo anterior.

--¿Cómo afecta el parate por las elecciones?

--Este párate nos va a servir para trabajar detalles que en el día a día de la competencia no podés desarrollar porque no hay tanto tiempo.

--¿Pueden soñar con dar la vuelta olímpica a fin de año?

--Creo que tenemos un gran grupo, hay calidad humana y futbolística que nos permite poder plantearnos como objetivo ganar el torneo, pero eso debe ser acompañado de mucho trabajo y ser más determinantes, y es ahí donde nos enfocamos hoy en día.

--¿A qué rivales ves como principales candidatos a luchar por este segundo tramo de la competencia?

--Todos los equipos son competitivos, quizás Huracán sea el principal candidato por lo que ya demostró en el Apertura. Pero ningún rival te la va a hacer fácil y que puede haber sorpresas.

--En lo personal, ¿qué año estás teniendo?

--En lo individual me siento muy bien, aunque tengo muchas cosas por mejorar. De cualquier manera, también trato de disfrutarlo. Me toca estar en gran grupo de personas, que siempre me dan confianza y cuentan conmigo; y así el día a día se lleva muy bien.

--Llevás varias vallas en cero este año. ¿Te genera tranquilidad?

--A ningún arquero nos gusta que nos hagan goles, pero sé que eso no depende solamente de mí. Por eso, busco enfocarme en evitar que me generen situaciones de peligro a través del orden y la comunicación con mis compañeros, aprovechando la vista que me ofrece el puesto desde atrás. Y si me toca intervenir, tengo que estar concentrado para poder hacerlo lo más efectivo posible.

--¿Qué fuiste incorporando con la acumulación de los partidos en Primera?

--Uno, a medida que va sumando experiencia, va leyendo mejor los momentos del partido. Empezás a entender y le podés transmitir a tus compañeros cuando es necesario una revolución más o bajar un cambio.

“También entendés que una tarde complicada la tiene cualquiera y que cada fin de semana tenés revancha, que no es el fin del mundo cometer un error y que cada momento no tan lindo te deja una oportunidad para seguir creciendo.

--¿Qué te falta?

--Seguir insistiendo con el trabajo. Con el grupo de arqueros y “Pepe” Fernández (José) a la cabeza disfrutamos mucho de los entrenamientos y estamos haciendo un gran trabajo para seguir mejorando y corrigiendo esos detalles.

--¿Quién es el mejor arquero de la Liga?

--No podría elegir a un arquero, creo que todos están haciendo muy buen trabajo en su equipo. Nahuel (Durán) hizo un gran Apertura en Huracán, “Nacho” (Ignacio Toprres) fue muy influyente en todo lo que logró La Armonía y Valentino (Torres), con sus últimas actuaciones, logró debutar en un par de categorías más arriba. Y así podría seguir con otros chicos…

--¿Quién es tu espejo?

--Siempre busco tomar algo de cada arquero, pero si me tengo que quedar con uno le voy a hacer honor a mi apodo: Barovero (Marcelo). Me siento reflejado en su personalidad a la hora de atajar, su frialdad en momentos en los que había mucho en juego; siempre supo estar a la altura de un equipo tan grande y ser efectivo con una humildad que resalta.

--¿Con qué soñas?

--Sueño con llegar al nivel más alto del fútbol, en dedicarme profesionalmente y poder vivir de esto, que es lo que me hace feliz. Eso me moviliza día a día para seguir aprendiendo y trabajando.

En números

--17

los años que tenía cuando debutó en el arco de la Loma. Su primer cotejo fue ante Racing de Olavarría en calidad de visitante (derrota 2 a 0, el 14 de febrero de 2021). En el torneo doméstico, su debut fue ante Pacífico de Cabildo --como huésped en el triunfo 2 a 1-- el 6 de marzo de 2021.

--62

son los partidos que lleva disputados Francisco Martínez con el buzo de Bella Vista contabilizando Liga del Sur y torneos regionales. Y en lo que va de este 2023, suma 9 vallas invictas en 19 partidos.

(*) Datos estadísticos proporcionados por Eduardo "Cocho" López.