Paulete: "Cuando me levantaron la sanción tuve emociones encontradas"

Lucas Paulete sale corriendo a auxiliar a un piloto accidentado, empuja un auto o se encarga de la cocina con el grupo de trabajo en pista. Entre los fierros disfruta tanto como cuando arbitraba.

Por estos días se encuentra en Toay (La Pampa), donde se disputa otra fecha del Fiat Uno Pista. Está cumpliendo una función diferente a la que desarrollaba en una cancha de básquetbol.

—¿Qué quedó del árbitro?

—Recuerdos, ganas de volver, pero este tiempo tuve que rehacer la vida. Además de hacer rescate médico y mecánico en el Autódromo y en los Midget, estoy trabajando para una empresa, soy instructor en altura, y se trabaja mucho en seguridad.

—¿Te ayudó a curar heridas?

—Y... Sí. En esto de reestructurarme por momentos pienso, me agarra nostalgia, a veces quiero volver; también entendí que hay otro mundo...

—¿Tenés ganas de volver a dirigir?

—Imaginate que debuté a los 15 años, tengo 33 y a los 31 pasó lo que pasó.

"Pasó lo que pasó", dice Lucas. ¿Qué pasó? El 8 de noviembre de 2021, jugaban los U19 de Barracas y Napostá, en El Bosque. Ganaba el local 80 a 74 y restaban 2m28.

Paulete dirigía junto a Camila Robles, había sancionado una falta antideportiva a favor de Barracas, lo cual generó disconformidad en un par de espectadores, que después de exteriorizar su descontento fueron retirados del gimnasio.

En la tribuna estaba Bautista Fava, jugador de Napostá, quien no podía jugar a raíz de una lesión. Lo cierto es que le dijo algo al árbitro y este reaccionó. ¿Consecuencia?: 18 meses de suspensión a Paulete y cuatro para Fava.

El día que se decidió a contar lo que pasó.

Tiempo después, mano a mano con "La Nueva" confesó: “Siento culpa y vergüenza, no sé cómo voy a hacer el día que me toque volver a dirigir”.

Ya pasaron 19 meses de esa declaración.

—¿Qué es lo que más extrañás?

—Ponerme la ropa de árbitro y andar dirigiendo los fines de semana. Estaba mecanizado. También charlar con la gente, sobre todo disfrutar el básquet infantil.

—De lo que pasó, ¿qué rescatás como positivo?

—Comprobé lo bueno que había cosechado.

—Más allá de que el Tribunal te redujo la pena, ya se cumplieron los 18 meses. ¿Qué te generó cuando te notificaron que estabas habilitado?

—Me pregunté: “¿Ya pasó tanto tiempo?”. Desde el momento que recibí la sanción eran 18 meses, largo... Inclusive, económicamente dependía mucho del arbitraje, y aprender a vivir sin ese ingreso me obligó a reestructurar mi vida. Gracias a Dios se abrieron otros caminos y fui saliendo.

Auxiliando, en los Midget.

—¿Qué tan cerca o lejos de estás de volver?

—Cuando me levantaron la sanción tuve emociones encontradas, porque uno es consciente de lo que pasó. Y cuando tenía decidido volver, me desgarré trabajando en los Midget. Además, la actividad que hago me limita en cuanto a tiempos, sobre todo los fines de semana con mi otra pasión: estando en la pista, aunque no como el piloto que siempre quise ser.

—¿Qué te genera escuchar que siguen sucediendo hechos de violencia en las canchas?

—Trato de entender dónde estamos parados como sociedad. Mi hecho fue noticia nacional, como ahora lo de Joaquín Irrazábal y el árbitro queda como el malo. El árbitro es humano y se equivoca como el jugador o entrenador, pero siempre consideran que lo hace para perjudicar a alguien. Pasa en otros ámbitos, como ahora que estoy en las pistas y también lo veo.

—¿De cuánto te sirvió la consecuencia de aquella reacción que tuviste?

—De mucho. Transmito que pensemos un segundo antes de actuar. Porque un segundo de calentura puede generar algo irreversible. Mirá lo que pasó en el partido de fútbol amateur (un jugador agredió al árbitro y después se quitó la vida). De lo malo siempre se aprende.

—Sabés que faltan árbitros. ¿Cómo te ves para volver?

—En cierta forma digo que voy a volver y aunque el trabajo me condiciona, a veces uno juega con el espejo, o al mirar un partido se adelanta a la jugada...

—Bueno, queda la puerta abierta entonces.

—El deseo está. Me sigue saludando gente, sobre todo que conocía del básquet menor, y eso es alentador.

Como en su tarea diaria, así volvería: subiendo escalón por escalón.

—¿Imaginaste cómo sería tu regreso?

—Volver a la escalera, a subir escalón por escalón.

—¿Cambiarías algo de tu forma de dirigir?

—Estaría más atento y priorizaría el diálogo ante algún malestar que pueda generarse.

—¿Te condiciona el qué dirán si volvés?

—No. Sería demostrar que fue solamente un momento, no pensar durante una milésima de segundo. Lo importante es ser sincero con uno mismo y asumir cuando uno no está bien.