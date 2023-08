“Olimpo no es invencible, pero van pasando los partidos y es difícil que le ganen”

Sergio Daniel Peysse peche1503@hotmail.com Egresado del Instituto Superior en Ciencias de la Comunicación Social. Cronista de la sección Deportes de La Nueva. desde el 9 de octubre de 1995, especializado en fútbol. Entre 2002 y 2018 cubrió a Olimpo en Primera división. Trabaja en televisión y radio. Además, integró el equipo periodístico de "El Diario del Mundial", que se emitió en La Nueva Play.

Instagram: @sergiopeysse

Twitter: @elpeche1973

(Nota ampliada de la edición impresa)

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

“Ya está, le sacamos cinco puntos de ventaja a Villa Mitre y el Nº 1 de la Zona es prácticamente nuestro”.

Algún que otro hincha de Olimpo se animó a romper el molde del tradicional “no lo digas” y aventuró el futuro del conjunto aurinegro en lo que queda de la fase clasificatoria de este “interminable” Federal A: 11 partidos.

Claro, primero y principal es necesario evaluar el momento en que se hizo esa declaración, porque el estado de ánimo después de haber ganado un clásico, que fue apasionante, cambiante e inolvidable, te puede hacer ir de boca y a “largar” eso que “no se debe o no se puede” decir.

Quedan 33 unidades en juego y, para mí, Olimpo no se puede relajar ni una milésima de segundo al tope de la tabla de un Grupo donde el “mano a mano”con el tricolor va a ser hasta el final más allá de que hoy uno tenga 48 puntos y el otro 43.

“Estoy de acuerdo con vos, esto se define a lo último, no sé si en la fecha de cierre, pero sí cuando queden dos partidos o tres. Ganamos el clásico y festejamos como locos, pero este grupo es muy autocrítico y sabe que debe mejorar cuestiones colectivas para dejar de sufrir en partidos donde tras sacar una ventaja considerable en goles termina, por una cosa u otra, sufriendo innecesariamente”, precisó el “trotamundos” Alejandro Daniel Toledo, el tercer goleador en la actual campaña olimpiense en la tercera divisional del fútbol argentino.

“El hecho de ir al frente y de querer ganar siempre por momentos nos hacer equivocar, y a eso le debemos prestar atención”, indicó el 9 correntino de 33 años.

--¿Qué les pasó en el clásico para que ganando 3-0 y con dos hombres de más, la historia termine 3-2, con el rival encima de ustedes, acorralados y pidiendo la hora?

--Perdimos la concentración y también la contracción a las marcas, esas fueron las razones para que Villa Mitre se agrande y se nos venga encima. Pasó de todo en 90 minutos; nos moríamos si nos empataban, pero el fútbol es así, no sería hermoso si no fuera impredecible.

“Igualmente te digo, Villa Mitre se puso en partido por responsabilidad nuestra y de eso nos hacemos cargo. Quedamos muy abiertos entre líneas y ellos juegan bien cuando tienen espacios, tampoco le vamos a sacar méritos a un equipo que llevaba un montón de encuentros sin derrotas (acumulaba 15). Pasó lo que nadie creía, hay que aceptarlo, analizarlo y corregirlo”.

--En ese momento, con el resultado 3-2, ¿se sentía el murmullo de los simpatizantes, percibían que el hincha había pasado del éxtasis a la preocupación?

--Todo se escucha, y es lógico, pero nosotros somos los primeros en damos cuenta de lo que estamos haciendo dentro de la cancha. Vamos primeros, la critica infundada no sirve para nada, hay que entender que no siempre vamos a demoler rivales de principio a fin. Los adversarios también juegan, y algunos lo pueden llegar a hacer mejor que nosotros, ¿por qué no?.

“Quedan 10 puntos en juego y los últimos dos duelos de esta tercera ronda son frente a Santamarina (en Tandil) y Cipolletti (en Bahía), equipos que se encuentran en zona de clasificación. Nada está dicho, no importa la ventaja que lleves, el grupo es muy parejo y exigente, cualquiera le gana a cualquiera. Lo nuestro es simple: máxima concentración y embocar algunas de las situaciones que generamos.”

--¿No se sienten invencibles?

--Ni ahí. No hay equipos invencibles, pero pasan los partidos y es difícil que nos ganen. Cuando estamos metidos y enchufados, solemos marcar cierta supremacía sobre el rival de turno, pero cualquiera nos puede ganar.

Ale convirtió el segundo gol y es el cuarto que mete en el torneo. Salió corriendo hacia el sector de plateas, se sacó la camiseta, miró al cielo, quedó afónico de gritar sin parar y la dedicatoria fue para su entorno familiar más íntimo.

“Ahí estaban mi señora (Johana) y mi hija (Justina, de 4 años), todo lo que hago es para ellas. También me acordé de mis padres, que en Corrientes ven los partidos por streaming, y me quise abrazar con cada uno de los hinchas que alientan, sufren y se entusiasman como nosotros”, sostuvo a quien bauticé “pescador del Paraná” (y ya van a saber porqué).

“Estaba eufórico, marcar en un clásico te pone de la cabeza, pero siempre digo lo mismo `los tiempos de Dios son perfectos´, y si llegó en este momento por algo es. Es lindo festejar con tu gente, que te aplaudan cuando entrás o cuando salís; la verdad se dio todo redondito”.

Del río y del dorado

Olimpo es su undécimo club en el fútbol argentino, jugó en Paraguay y Colombia y recorrió siete provincias del norte, siendo esta la primera vez que defiende la camiseta de un equipo “del sur”, más allá de que en Bahía Blanca no haga el frío y el viento que suele azotar a la región patagónica.

“Me cuesta aclimatarme, hay días que no quiero si asomar la nariz a la puerta del departamento; ni con un poncho correntino entro en calor. En este momento, en mi pueblo (San Cosme, de 4700 habitantes y ubicado a 38 kilómetros de la ciudad capital, hacia el noreste) la temperatura es de 30 grados aproximadamente, me quiero morir. Mis amigos bajan a la laguna (Totora) y se quedan mateando al borde del río en remera, malla y ojotas”, contó este portentoso delantero amante del tereré y el chamamé.

Aclara que cuando se retire se va a dedicar a la pesca, su gran pasión después del fútbol, aunque no descarta seguir ligado a este deporte como formador o entrenador de algún plantel de Primera división.

--¿Probaste el pescado de mar?

--Sí, pero prefiero un dorado al limón o una boga frita. Y si es a orillas del Paraná mejor; ese paisaje es inigualable. La pesca es una alternativa, pero bueno, me quedan algunos años más de carrera. Mi señora es de Corrientes capital, pero la casa la tenemos en San Cosme, el último lugar de residencia para la vida familiar. Ahí soy feliz.

--¿Hiciste el curso de DT?

--Participé de algunas charlas, pero tengo ganas de empezar a cursar la carrera de Director Técnico nacional, que son tres años (incluída la licencia Pro Conmebol). Tal vez siga ligado al fútbol, me veo trabajando con grupos de chiquitos.

“En mi pueblo hay varios pibes que pintan bien, con condiciones, aunque hay que hablarles para cambiarle la mentalidad, explicarle que si quieren vivir del fútbol no se pueden quedar ahí. Aunque mientras estén en su lugar de origen y en plena formación, es necesario acercarles las herramientas para que se puedan desarrollar, y si ven que les gusta y pueden, darle los mejores consejos para que puedan progresar”.

En 18 presencias en este Federal A, el 9 correntino señaló 4 goles, uno en la primera rueda (en el 5-0 a Sol de Mayo, de penal), dos en la segunda (en el 3-2 a Sol de Mayo y en el 2-0 a Germinal) y el último el domingo que pasó, en el clásico: 3-2 a Villa Mitre.