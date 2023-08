Betiana Blum defendió a Julieta Poggio de las críticas de Pepe Cibrián

Hace unos días Julieta Poggio fue parte de un segmento de Infobae, en el que cada sábado una figura distinta del espectáculo afronta el cuestionario de 33 preguntas. La ex Gran Hermano habló de todo: desde qué soñaba de pequeña a revelar detalles de su primera experiencia sexual, pasando por el reality de Telefe y el filme que hizo con Luisana Lopilato hasta el presente en la obra que dirige José María Muscari. Pero para su sorpresa, Pepe Cibrián se mostró en desacuerdo con algunas declaraciones y lo expresó públicamente.

“Hace unos días me preguntaron en una nota por Julieta Poggio, persona que desconozco, pero hoy leí en Infobae esta nota -no es culpa de ella- y a esta le respondo. ¿Esto es real? ¿Esto es una actriz? ¿Esto es la verdad del teatro? ¿Y yo y ustedes y todos los que hicimos y hacemos, ahora, qué hacemos?”, había expresado Cibrián en su cuenta de Instagram.

“¿Ella es nueva Thelma Biral? ¿Y los jóvenes que se dejan la vida por realmente una vocación? ¿Qué hacen? ¿Cuál es el parámetro? Sus declaraciones son terribles. Su criterio, su léxico, su no saber. ¿Esto define a una artista? ¿Su debut sexual? ¡Y son 31 definiciones! Si es así, terrible futuro y casi presente del teatro argentino. El que ‘aun’ sigue siendo nuestro”, sumó haciendo referencia al contenido de la nota.

Es así como, a raíz de las críticas que el creador de Drácula hizo sobre la hermanita, este viernes Betiana Blum habló de Coqueluche, el proyecto teatral del cual será protagonista junto a la joven y defendió a su compañera de elenco.

“La verdad tengo solo palabras de agradecimiento con el público, más que gracias no se puede decir porque todavía no vieron la obra y ya la gente ha comprado una cantidad de entradas enormes. La venta anticipada está explotada y no hubo una crítica, no hubo nada”, comenzó diciendo la reconocía actriz en diálogo con Socios del Espectáculo por ElTrece.

Al escuchar sus declaraciones, Adrián Pallares indagó: “¿Y a qué creés que se debe? Más allá de los actores que son bárbaros, y de la obra en sí”. A lo que Blum reflexionó: “Mirá, creo que es todo, la obra de por sí tiene algo que atrae, desde el gran éxito desde siempre y ahora con el grupo que formó Muscari que es la primera vez que trabajo con él. Habíamos hablado de este proyecto en un momento pero ahora se concretó”.

Fue inevitable que durante la nota, le preguntaran a Betiana sobre las polémicas declaraciones de Cibrián. “¿Y vos cómo estás con esta cuestión de estar en medio de una tormenta mediática, de gente opinando, de Julieta Poggio, de por qué la llevan... ¿Cómo llevas esto? ¿Y cómo es Julieta Poggio sobre el escenario?”, insistió Rodrigo Lussich.

“Ella es un amor. Ella es así y tiene algo que tienen las personas que quieren estar en cámara, que quieren expresarse. Y aparte tiene una formación, ella es bailarina, es maestra de baile y como actriz tiene un ángel que te raja la tierra. Es inteligente”, aclaró la actriz. La joven cobró popularidad tras su paso por el reality de Telefe, pero ya venía con una carrera como actriz y bailarina desde que es muy chiquita.

“Vos sabés que la crítica de Pepe Cibrián Campoy viene un poco de decir: perdón los grandes artistas que están y no están. Pero claro, también empezaron alguna vez esos artistas, ¿no? Tuvieron que tener una primera oportunidad, sino ¿cómo se empieza?”, insistió el conductor.

“Vos sabés que yo tengo una gran admiración por la mamá de él. Por Ana María Campoy, claro. Para mí era una actriz impresionante. Y ella lo hizo, fue protagonista de Coqueluche”, aclaró la actriz llevando paz y buena onda ante el conflicto, ya que Betiana se caracterizó durante toda su trayectoria por mantenerse alejada de los escándalos.

“SÍ, ella hizo tu personaje”, concluyó Pallares recordando las ediciones anteriores que tuvo la obra en nuestro país.

Lo cierto es que, sobre el final de la nota, Nancy Duré informó que el propio Cibrián se había comunicado con Poggio para ponerle paños fríos al escándalo y decirle que la iba a ir a ver a la obra. (Infobae)