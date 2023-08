Los pibes de Liniers ya juegan junto al campeón del mundo: "Lautaro estaba súper agradecido"

Los 36 equipos de las divisiones formativas del Club Atlético Liniers lucen con un orgullo, desde el pasado fin de semana, una camiseta nueva pero, sobre todo, especial.

La flamante piel de los pibes del Chivo fue confeccionada en reconocimiento a Lautaro Martínez, el último y gran hijo pródigo de ese eterno semillero con sede en avenida Alem.

Impulsado y gestionado a través de un grupo de colaboradores, se hicieron todos los juegos nuevos en homenaje a este campeón del mundo que antes fue un pibe y, como los que ahora usan estas camisetas, jugaba, entrenaba y soñaba corriendo atrás de una pelota en el Zibecchi.

"Hace poquito menos de un año que nos empezamos a involucrar y a acercar al club con un grupo de amigos, más algunos exjugadores y padres de los chicos. Y dijimos 'bueno, arranquemos con un proyecto claro y conciso'. Nos sentamos, empezamos a tirar ideas y en ese boceto, surgió esta idea de las camisetas", cuenta, a modo de introducción, José Joaquín "Pitu" Bilbao, el hijo menor de "Pato", uno de esos imprescindibles que tienen este y todos los clubes que gozan de buena salud.

De todos modos, para que aquel proyecto abandonara la carpeta y se hiciera realidad en todas las canchas de la Liga del Sur, hubo que trabajar y gestionar.

"Cuando empezamos a averiguar, nos dimos cuenta que eran 36 juegos, por 20 chicos. Un montón. Ya no es como antes que había solo A y B, ahora hay muchísimas categorías. Si no fuera por el impulso de uno de los padres, Pedro Peñalba, que nos incentivó y nos dijo 'vamos a meterle', capaz nos quedábamos. Empezamos a barajar un par de nombres de gente que nos podía apoyar, fue movernos, gestión, gestión y gestión y siempre hay algún loco que pone en estos casos. Además de los que colaboran de manera silenciosa, que son varios, contamos con el apoyo de algunos sponsors como Codimat, Capitanes Coffee, Big Six, AM turismo y Acero Dahir", agradeció Pitu, kinesiólogo de profesión y un apasionado del fútbol.

Una vez que la idea empezó a rodar, contando siempre con la muy buena predisposición de los dirigentes, el boceto llegó a manos del homenajeado.

"Yo tengo una amistad personal con Lautaro, además de que trabajo con él. Yo sé lo que él siente por el club, capaz yo lo percibo más. Algunos creen que es fácil ser Lautaro, y no es tan fácil; él siempre estuvo muy arraigado al club. Tiene un sentido de pertenencia increíble, por encima de la media. Es impresionante el amor por el club que tiene él y toda su familia. Siempre están agradecidos al club y a la formación que le dieron", cuenta.

"Me parecía que merecía un homenaje, o un reconocimiento, visualizarlo más -agregó-. Nosotros le avisamos cuando las camisetas ya estaban listas. Tuvimos la charla previa para ver si nos daba el OK para hacerlo y una vez que las camisetas ya estaban confeccionadas se la mostramos, no lo podía creer. Estaba súper agradecido y siempre muy predispuesto a colaborar con nosotros y con los chicos del club más que nada", reconoce Bilbao.

La nueva camiseta titular mantiene lógicamente el tradicional albinegro y la suplente lleva los colores del Inter de Milan: azul y negro.

Esta particular edición tiene también las copas ganadas por Lautaro con la Selección: Mundial, Copa América y Finalissima.

Además, en ambos casos, en la parte baja de la espalda luce la frase "La casa del campeón del Mundo", con el logo de la marca propia del "Toro".

"Con la suplente queríamos hacer algo en homenaje, al principio dudamos un poco si hacerla con Inter o la Selección. Salió una mezcla. Le pusimos la firma de Lautaro, las copas ganadas, las tres estrellas. Pero nos parecía raro. Y como Liniers ha tenido camisetas alternativas azules o celestes, nos parecía que no iba a quedar tan chocante la del Inter", recordó Pitu.

Y siguió contando el detrás de escena: "Copiamos la base del modelo de Inter campeón de la Champions con Milito, que me lo recomendó una amiga. Llamamos a los diseñadores del club, nos hicieron el favor de diseñarla, le agregamos algunos detalles en reconocimiento a Lautaro y ahí quedó. Le agregamos la Casa del campeón del Mundo con el ícono de Lautaro. Quedó preciosa".

Antes del debut oficial en los certámenes formativos de la Liga, las camisetas fueron presentadas por el club a través de sus cuentas oficiales.

Para eso, reunieron en el Doctor Alejandro Pérez a centenares de jugadores y jugadoras de las juveniles y también a tres históricos: Julio Acosta, Mauro "Turu" Martínez y Gonzalo Bárez.

-¿Pudiste disfruta de ver a los pibes con esas camisetas imaginadas por ustedes ?

-No me di cuenta el día que hicimos el evento en Alem por que estuvimos acelerados y metidos en que saliera bien. Porque había 500 chicos y toda la logística. Caí al otro día en el Zibecchi, ya más tranquilo. Ver la alegría de los chicos hace valer todo el esfuerzo que se hizo, te enorgullece y te dan ganas de seguir trabajando por ellos. Me han parado dos o tres padres, diciéndome que estaban super agradecidos y que los chicos estaban muy contentos. De eso se trata el club. Nosotros nos criamos todos en el club y sabemos la alegría que es vestir esos colores tan lindos. Aprovecho también para agradecerles a Pancho (Bárez), el Turu (Mauro Martínez) y Julio (Acosta) que se acercaron ese día a dar una mano, que también marca la identidad del club.

-Estas cosas también son granitos de arena para lograr ese sentido de pertenencia, tan marcado en Liniers y fundamental en todos los clubes...

-En el club se logra rápidamente ese sentido de pertenencia, tiene esa energía, en gran parte por la gente que labura día a día en el club, que permite que el nene que va al club sea agradecido, respetuoso. Es gracias a esos héroes silenciosos que dedican un montón de horas de su vida para el club.

En el merecidísimo reconocimiento a Lautaro impulsado por este grupo de colaboradores, no sólo se lo homenajea al pibito que llegó a ser campeón del mundo. Sino que a través de su nombre se reconoce a todos los pibes que un día soñaron y sueñan como él, y a los colaboradores, padres, dirigentes y familiares que día a día le dan vida al club y que son el alma de esta y todas las instituciones.

Cada pibe que sueñe con ser Lautaro, al ponerse la camiseta verá que arrancando desde ahí también se puede llegar a la cima del mundo. Al igual que los rivales que lean lo que dice la camiseta de enfrente. Sabrán todos esos pibes y esas pibas que siempre vale la pena soñar e intentar. Que no es poco.