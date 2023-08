Crimen en Ascasubi: "Pedimos que se animen a hablar", reclamó la hermana de la víctima

La hermana de Verónica Aban, quien fue hallada asesinada a mediados del mes pasado en Hilario Ascasubi, pidió que se presenten ante la justicia aquellas personas que tengan información acerca de lo ocurrido.

"Hipótesis hay varias, más en un pueblo chico, donde se comentan muchas cosas. La realidad es que eso no se sustenta con testimonios ante la justicia, por lo que no nos sirven como evidencia objetiva. Pedimos que se animen a hablar, sino no hay manera de que la fiscalía trabaje sobre eso", dijo Olga en diálogo con el programa Panorama de LU2.

La investigación, que aún no tiene detenidos, es llevada adelante por el fiscal Jorge Viego, a cargo de la UFIJ Nº 5.

Según comentó la mujer, actualmente se está trabajando "con los datos del celular de mi hermana y las redes sociales. También estuvieron realizando nuevos procediimientos, aunque desconozco detalles".

Al respecto, consideró que "todo es muy lento y nos hablaron de tener paciencia, pero los tiempos para nosotros son eternos".

También indicó que "estamos acompañados y es una de las cosas que nos mantienen fuertes. Siento que mi hermana está apoyándome y dándome fuerzas".

Finalmente, Olga señaló que el próximo jueves 17, a las 18:30, van a realizar en Ascasubi una marcha con antorchas y velas en pedido de justicia por Verónica.

Como se informara, la víctima fue encontrada muerta en su vivienda de calle 16, entre 21 y 23, la tarde del pasado 18 de julio.

En la escena del crimen, el médico de Policía constató lesiones por defensa en el cuerpo de la víctima, que presentaba signos de estrangulamiento y restos de piel humana debajo de las uñas de sus manos.