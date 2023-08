Una de las sobrinas del rey Felipe eligió estudiar en Argentina

Su nombre completo es Laetitia Maria Nora Anna Joachim Zita. Cada uno de sus nombres refiere -y homenajea- a alguno de sus antepasados. Como es tradición en las familias reales europeas, no usa apellido. Tampoco antepone el tratamiento de Su Alteza Real que le fue concedido desde su nacimiento. En sus redes sociales de presenta, simplemente, como “Leticia de Bélgica”. Es justamente en Linkedin (la red orientada a los negocios y al empleo) donde compartió con sus seguidores el último destino que eligió para su formación profesional: Buenos Aires, Argentina.

La princesa Leticia creció en el castillo de Stuyvenberg, de 1725, propiedad de Donation Royale (la institución pública y autónoma que administra los bienes de la Corona belga). Tiene sangre azul por partida doble: su madre es la princesa Astrid, hija del rey Alberto II y hermana del rey Felipe, el actual soberano, mientras que su padre es el príncipe Lorenzo, archiduque de Austria-Este.

Tiene 20 años y es la menor de cinco hermanos: Amadeo (37), María Luisa (34), Joaquín (31) y Luisa María (27). Nació el 23 de abril de 2003 en la clínica Saint Jean de Bruselas. Comenzó sus estudios en el colegio Sint Jan Berchmans de Bruselas y completó sus estudios secundarios en Bromsgrove, un prestigioso pensionado inglés en donde descubrió su pasión por el hockey, la historia y el periodismo.

En sus últimos años fue la editora en jefe de la revista escolar “Two Zero One”. En 2021 ingresó a la UCL (University College London) para estudiar Historia. A principios de este año, trabajó como pasante en Condé Nast, la editorial responsable de Vanity Fair, Vogue y The New Yorker, entre otros títulos.

Hace unos días, como parte de un programa de intercambio, aterrizó en la Argentina para hacer un máster en periodismo en la Universidad Torcuato Di Tella. La universidad no dio información al respecto. Sin embargo, la noticia ya salió en la prensa europea, en los medios especializados en la realeza, como Point de Vue.

Si bien hoy ocupa el puesto número 12 en la línea de sucesión al trono de los Sajonia Coburgo Gotha, Leticia es una de las princesas con menos exposición de Europa. El sitio de la Casa Real de Bélgica se concentra en la familia directa del rey Felipe: su mujer, sus hijos y sus hermanos y sus padres. Pero no ofrece información de sus sobrinos, también príncipes.

No hay muchas fotos suyas en la web y sus apariciones públicas oficiales son limitadas a los actos protocolares de la Familia Real: posados familiares y casamientos o bautismos. (Infobae)