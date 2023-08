Así están conformados los 16 planteles que jugarán en Segunda

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

Con los planteles conformados en su gran mayoría, el torneo de Segunda está claro que tendrá un mayor atractivo en su próxima edición, cuyo inicio se fijó para el martes 5 de septiembre.

La incorporación de Barrio Hospital amplió a 16 la cantidad de participantes, que mantendrá la continuidad de los cinco equipos puntaltenses: Altense, Ateneo, Los Andes, Espora y Pellegrini.

Hubo un importante movimiento de entrenadores y jugadores.

Los DT que se mantuvieron fueron Nicolás Altamirano (Altense), Renzo Balducci (Argentino), Pablo Kooistra (Ateneo), Emiliano Menéndez (Barracas), Ignacio Vul (Comercial), Juan Sergio Palumbo (El Nacional), Javier Musumeci (Independiente), Juan Miguel Vigna (La Falda) y Miguel Loffredo (Sportivo).

Mirá todos los nombres:

Altense

Guillermo Mallemaci

Antuan Durand, Jeremías Goncálvez, Mateo Ortega, Bruno Sacomani, Franco Percello, Álvaro Lorca, Nicolás Bejarano, Braian Baier, Joaquín Gómez, Marcos Polchi, Joaquín Ferreira, Daniel Ezcurra, Guillermo Mallemaci (ex Olimpo), Lautaro Jaimes, Maximiliano Simoncini, Juan Otz y Nahuel Altamirano (se sumará cuando se recupere de la operación de ligamentos). DT: Nicolás Altamirano.

Argentino

Martín Godoy

Nicolás Antonelli, Gastón Chaves (ex Pellegrini), Martín Villoldo (libre), Martín Godoy (ex Comercial), Tomás Del Sol, Joaquín Gonzalía, Fermín Mariezcurrena, Lucas Peratta, Jeremías Marín, Baltasar Domínguez (ex Pacífico), Genaro Pisani (ex Pacífico), Genaro Parrotta, Gaspar Mariezcurrena, Juan Cruz Dauphin y Valentino Luzzi DT: Renzo Balducci.

Ateneo

Nehuen Guerrero

Nahuel Illaqua Donari, Hernán Martínez, Claudio Sánchez (ex Whitense), Gastón Martínez, Nehuen Guerrero (ex Independiente), Ian Costa, Nahuel Taboada (ex Altense), Marco Casco, Lucas Gómez y Jesús Ruiz (ex Barracas). Esperan sumar un ala-centro. DT: Pablo Kooistra.

Bahía Basket

Facundo Wattson

Mauro Santillán (libre), Juan Gabriel Iturralde, Ignacio Frisón (ex Comercial), Gabriel D’Annunzio, Juan Manuel Bicondoa, Santiago Sartor, Martín Luis, Facundo Wattson (ex Pacífico), Tadeo López Hoyos (ex Velocidad), Valentino Bellandi (ex Ferro de Madryn), Iván Piriz (ex Costa Sud de Tres Arroyos) y Jerónimo Picado (ex Pacífico). DT: Julián Luini.

Barracas

Matías Martínez

Santiago Bussetti (ex Whitense), Agustín Astradas, Matías Martínez (ex Napostá), Sebastián Martínez (libre), Mauro Montanaro (ex El Nacional), Lucas Durán, Matías Berger, Maximiliano Zonza, Maximiliano Astradas (ex Olimpo), Juan Ignacio de Pastena, Valentín Periga (ex Pacífico), Francisco Figueroa (ex Olimpo), Daniel De Battista (ex Pacífico), Manuel Collar, Santiago Suanez (ex Velocidad) y Emanuel Barthe (ex Villa Mitre). DT: Emiliano Menéndez.

Barrio Hospital

Nahuel Diez

Nahuel Diez (ex San Lorenzo), Gustavo Banchero (ex Estrella), Ignacio Moreno (ex Villa Mitre), Nicolás Muñoz (ex Whitense), Nicolás Sánchez (ex Liniers), Mauro Blázquez (ex Estrella), Amilcar Andreanelli (ex Comercial), Sebastián Branciforte (ex San Lorenzo) y Bautista Fava (ex Velocidad). A prueba Fausto Boccia (ex 9 de Julio). DT: Ignacio Ferhmin.

Comercial

Bruno Aceituno

Mateo Boccatonda (ex Pellegrini), Martín Quevedo (ex Bahía Basket), Francisco Londero (ex Velocidad), Franco Berdini, Gastón Berdini, Lautaro Bergés (ex Whitense), Franco Signorotto, Gastón Berdini, Tobías Iturriaga, Guido Pereyra, Marcos Ruarte, Agustín Paseggi y Bruno Aceituno. DT: Ignacio Vul.

El Nacional

Herman Banegas

Franco Guidi, Juan Cruz Reschini (ex Unión de Rio Colorado), Alejo Arias, Santiago Ferrari, Damián Carci (ex Estrella), Valentín Petón (ex La Falda), Nahuel Dulsan (ex Pérfora), Manuel Echarri, Nicolás Quiroga (ex Napostá), Santiago Hamze, Herman Banegas (ex Liniers), Facundo Dulsan, Valentín Raninqueo, Matías Sartuqui, Uriel Montero, Santino Petón y Octavio Rayes. DT: Juan Sergio Palumbo.

Espora

Matías Pepe

Andrés Miguez, Santiago Alvarez, Enzo Zandonadi, Juan Martínez, Mateo Achor, Matías Gómez, Lucas Vidal, Juan Francisco Ordieres, Mauricio Miguez (ex Pellegrini), Nahuel Ramírez, Federico Pizzonia (ex Paganini Alumni de Rosario), Nicolás Themtham, Maximiliano Piñeiro y Matías Pepe (estos dos últimos con paso por Los Andes). DT: Osvaldo Goñi.

Independiente

Francisco Pérez Vásquez

Sebastián Ranieri, Francisco Pérez Vásquez (ex La Falda), Agustín Fernández (ex Bahía Basket), Diego Heredia, Martín Schmir, Federico Barila, Francisco Ariza, Facundo Slonimsky, Tomás Carvalho, Leandro Orozco y Marcos Pérez. DT: Javier Musumeci.

La Falda

Federico González

Franco Líbero, Darian Pedrol, Encarnación Vladimil, Tobías Pérez, Nahuel Mélida, Juan Pablo Rumrauf, Matías Cuchetti, Lautaro Cabrera, Rodrigo Costa, Federico Ceballos, Rodrigo Sánchez, Federico González y Gonzalo Llull. DT: Juan Miguel Vigna.

Los Andes

Osvaldo Daniel Agalupe

David Pérez, James DeShawn Danzey (ex Argentino Junior, de Tres Arroyos), Boris Kumorkiewicz, Osvaldo Daniel Agalupe, Mauro Véliz, Leandro Saavedra (ex Nicolás Avellaneda, de Santiago del Estero), Luciano Terrizi, Thiago Pozzi, Maximiliano Salinas, Fausto Eidintas (ex Unión de Río Colorado) y Agustín Godeas (ex Pellegrini). DT: Enrique Moreno.

Pellegrini

Facundo Sastre

Facundo Sastre (ex Sportivo), Emiliano Boisselier, Leandro Mónaco, Lucas Cataffi, Nahuel Zanabria, Juan Coronel, Brian Schollman, Agustín Torche, Rodrigo Frontalini, Rodrigo Arce y José Francisco Grégori, más los juveniles del club. DT: Matías Ramírez.

Sportivo Bahiense

Ulises Montes

Rodrigo Blanco, Joaquín Tuero, Ulises Montes, Mateo Murphy, Manuel Ayala, Julián Turcato (ex L.N. Alem), Matías Pristupa, Yoel Asnaghi, Agustín Bante, Nicolás Martínez, Santiago Simón, Felipe Galassi, Luciano Temporelli, Thiago Bobbe, Gregorio Plunkett, Mateo Zavarini y Joaquín Abad. Buscan un interno. Está entrenando y podría sumarse Edgardo Sesma, quien jugara en Liniers y Estudiantes, de último paso por Ferro de San Antonio Oeste. DT: Miguel Loffredo.

Velocidad

Santiago Segal

Santiago Segal, Franco Riccio, Jeremías Rodríguez, Franco Malmesi (ex Pacífico), Gino Pisani (ex Pacifico), Lautaro Pirul (ex Ateneo), Facundo Meggi (ex Barracas), Santiago Abenel (ex Whitense), Mateo Barrera (ex Los Andes) y Valentín Gemetro (ex Olimpo). DT: Alan Rava.

Whitense

Carlos Nador (ex Barracas), Julián Carminatti, Manuel Carminatti, Thomas Lacana (ex San Lorenzo), Dylan Platz, Nicolás Cornago (ex El Nacional), Juan Schebelbein, Mauro Bigi, Matías Iturbe, Leandro Husman, Gonzalo Oyarzo (ex Estrella), Lautaro Díaz, Tomás Bardetis, Juan Cruz Iturbide, Mateo Herbalejo, Ariel Lencina, Martín Beltrán, Joaquín Barrientos y Tomás Márquez. DT: Santiago Piñeiro.