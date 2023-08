Cortan la ruta 3 entre el barrio 5 de Abril y Grünbein

Un grupo de vecinos del barrio Villa Esperanza mantiene esta noche un corte en la autopista de la ruta nacional 3, entre la rotonda del barrio 5 de Abril y Grünbein. En ambos sectores es imposible transitar y densas columnas de humo pueblan el ambiente debido a que están quemando gomas.

Los manifestantes, alrededor de unas 40 personas -algunos con las caras tapadas-, se mantienen en el lugar, reclamando que algún funcionario de la comuna bahiense se acerque a dar respuestas respecto de algunas demandas insatisfechas que tiene la barriada, que tienen que ver con las cloacas y la limpieza. También piden poder acceder a terrenos que hay en el sector: de hecho, muchos de ellos habían participado de una de las tomas realizadas días atrás, que terminó siendo desarmada por las fuerzas de seguridad.

Además, aseguraron a La Nueva. que, de no obtener respuestas, mantendrán el corte durante la noche de hoy -por lo menos hasta las 22.30- y mañana volverán a llevarlo a cabo, a partir de las 18. Si la situación persiste, el sábado y el domingo realizarán acciones similares aunque ya cortando todo el tránsito en la rotonda.

Por el momento, los vehículos que quieren dirigirse hacia el este por la ruta nacional 3, ya sea hacia Punta Alta o Monte Hermoso -por ejemplo- deben realizar un desvío por las calles Juan Manuel de Rosas (Indiada) hasta la rotonda de Rincón, y desde allí doblar hacia Grünbein, para recién ahí retomar el viaje. El acceso y la salida desde y hacia Grünbein está habilitado, ya que el otro corte se lleva a cabo después de la rotonda, en sentido hacia Bahía Blanca

De cualquier modo, el tránsito por ese lugar es más que intenso, ya que todos los vehículos derivan hacia allí y se encuentran con aquellos que normalmente utilizan estas calles para volver a sus hogares.

En la rotonda también hay personal de Policía y Guardia Urbana controlando que la protesta no pase a mayores o que se produzca algún altercado entre los automovilistas y los vecinos. Por el momento, no habría otra acción de las fuerzas de seguridad, aunque no se descarta que pueda haber alguna intervención de los efectivos.

Por su parte, representantes de los manifestantes señalaron a este medio que son unas 50 familias del barrio que están realizando el reclamo.

"Estamos pidiendo por el barrio Villa Esperanza: que arreglen las cloacas y las calles; no pasa la maquina ni hay limpieza. También pedimos por los terrenos, porque hay mucha gente que necesita y no tiene dónde vivir", señaló Diego, uno de los vecinos que están cortando la ruta.

En ese sentido reconoció que los habitantes del barrio habían delimitado terrenos en el sector días atrás, y que después "vino el municipio con las máquinas y tiraron todo lo que había".

"Estamos pidiendo una respuesta de la municipalidad y que nos den los terrenos a pagar. Acá somos todos laburantes; de hecho, el corte lo comenzamos después de las 6 de la tarde porque es la hora en la que volvemos del trabajo. Nos tienen abandonados y queremos salir adelante; en otros barrios ya pasó algo parecido, les dieron los terrenos y tienen cada uno sus casas", afirmó.

Además afirmó que los piquetes continuarán y se agravarán en caso de no ser atendidos.

"Vamos a seguir hasta que nos den respuestas. Esto continuará hoy y mañana (por el viernes); si no, el sábado y domingo cortamos todas las entradas de la rotonda", sostuvo.