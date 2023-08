Australia y Fiji designaron a sus equipos para el Mundial de Francia

Will Skelton fue nombrado capitán de los Wallabies. Foto: @Wallabies.

El entrenador del seleccionado de Australia, Eddie Jones, confirmó hoy a los 33 jugadores que tomarán parte del Mundial de Francia 2023, sin la presencia del medio apertura Quade Cooper y el tercera línea Michael Hooper.

Jones no contará con Cooper al no lograr la mejor forma tras una lesión en el tendón de Aquiles, mientras que no incluyó en el listado al experimentado Hooper.

En tanto el gigantesco segunda línea Will Skelton (jugador de La Rochelle) será el capitán de Australia en la Copa del Mundo, que se jugará desde el 8 de septiembre, quedando por sobre Tate McDermott.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Australia integra el grupo C del mundial junto a Gales, Fiji, Georgia y Portugal y en cuartos de final podría jugar contra Argentina ya que se cruzará con equipos del grupo D que integran Los Pumas con Inglaterra, Japón, Samoa y Chile.

Australia debutará en la Copa del Mundo ante Georgia el 9 de septiembre próximo a las 13.

El listado mundialista Wallabie es el siguiente:

+ Forwards: Angus Bell, Pone Fa’amausili, Zane Nonggorr, Blake Schoupp, James Slipper, Taniela Tupou, Matt Faessler, David Porecki, Jordan Uelese, Richie Arnold, Nick Frost, Matt Philip, Will Skelton, Langi Gleeson, Tom Hooper, Rob Leota, Fraser McReight, Rob Valetini.

+ Backs: Issak Fines-Leleiwasa, Tate McDermott , Nic White, Carter Gordon, Lalakai Foketi, Samu Kerevi, Izaia Perese, Jordan Petaia, Max Jorgensen, Andrew Kellaway, Marika Koroibete, Mark Nawaqanitawase, Suliasi Vunivalu, Ben Donaldson y Josh Kemeni.

Fiji, renovado

En el caso de Fiji habrá 24 debutantes del total de 33 jugadores elegidos por el entrenador Simon Raiwalui.

+ Forwards: Eroni Mawi, Peni Ravai, Jone Koroiduadua, Mesake Doge, Luke Tagi, Samu Tawake, Tevita Ikanivere, Sam Matavesi, Zuriel Togiatama, Isoa Nasilasila, Temo Mayanavanua, Te Ahiwaru Cirikidaveta, Albert Tuisue, Lekima Tagitagivalu, Levani Botia, Vilive Miramira, Meli Derenalagi, Viliame Mata.

+ Backs: Frank Lomani, Simi Kuruvoli, Peni Matawalu, Caleb Muntz, Teti Tela, Josua Tuisova, Semi Radradra, Waisea Nayacalevu (capitán), Iosefo Masi, Selesitino Ravutaumada, Vinaya Habosi, Jiuta Wainiqolo, Kalaveti Ravouvou, Sireli Maqala, Ilaisa Droasese.