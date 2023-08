Publicaron un texto inédito de Roberto Arlt llamado "Ursaverio"

Un texto inédito de Roberto Arlt (1900-1942) fue hallado por investigadores uruguayos en el archivo del Instituto Iberoamericano de Berlín, Alemania, y publicado por el sello Estuario, de Uruguay, bajo el título "Ursaverio".

Se trata de una pieza teatral vinculada a "Saverio el cruel", probablemente la obra de teatro más aclamada de Arlt, uno de los escritores argentinos más destacados del siglo XX.

Representada en 1936, "Saverio el cruel" es probablemente la obra teatral más aclamada de Arlt, quien en paralelo a sus tareas en periodismo abandonó la escritura de novelas para dedicarse a la dramaturgia a mediados de la década de 1930.

Fueron los investigadores Óscar Brando e Ignacio Gutiérrez quienes siguieron la pista del texto que había llegado al archivo berlinés junto a material del autor que su hija Mirtha había vendido a la institución en 2002.

Tras revisar el texto del archivo alemán, Brando y Gutiérrez llegaron a la conclusión de que se trataba de una obra autónoma con conexiones evidentes con "Saverio el Cruel", aunque también con grandes diferencias, como estar ambientada en un hospital psiquiátrico y no en un salón burgués.

A pesar las divergencias detalladas en el prólogo y las notas anexas de la edición uruguaya, los investigadores decidieron mantener el título provisorio que le dieron en el archivo berlinés, "Ursaverio", que significa proto Saverio o Saverio original.

Brando comenzó a transcribir las fotocopias que recibió del archivo alemán en 2014 como parte de un curso de maestría sobre Artl que dio en la Facultad de Humanidades de la Udelar.

“Era un texto mecanografiado, muy desprolijo, muy azaroso. No me decidía a hacer nada. Finalmente Ignacio Gutiérrez, que había sido alumno mío en el IPA, me pidió que yo le dirigiera la tesis doctoral sobre el teatro de Arlt. Así se nos ocurrió la idea de hacer una edición de esto”, explicó Brando.

En los textos que acompañan la edición de "Ursaverio", Brando y Gutiérrez sitúan la obra dentro de la producción de Arlt, en la que el examen de la locura ocupa un lugar privilegiado.

Al tiempo que establecen sus vínculos con el texto “Escenas de un grotesco”, así como con "Saverio el Cruel", y aventuran que prefigura a "Marat-Sade", la obra del alemán Peter Weiss aparecida en 1964. (Télam)