Prozorovich vuelve a su gran pasión: "Pasé por un momento muy duro"

Atrás quedaron meses de dolor, reposo, tristeza y mucho estrés. El tiempo sanó las heridas, puso las cosas en su lugar y lo volvió a situar ante su gran pasión, el auto de carreras.

El bahiense Gonzalo Prozorovich se dará el gusto de volver a competir, aunque no en Midget, donde sufrió aquel terrible accidente en diciembre pasado que le causó la fractura en una de sus vértebras cervicales.

Gonza habló hoy en Diario Deportivo y contó cómo se prepara para volver a despuntar el vicio de la velocidad, ante la gran oportunidad en puerta de competir en el Turismo Regional, la categoría zonal de asfalto por excelencia.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

"Pasé por un momento duro. Pero ya hace prácticamente cuatro meses que me dieron el alta y ahora se dio la oportunidad de volver a correr, luego de una charla que tuvimos en el taller de Ariel (Berdini), con quien tengo muy buena relación", contó Gonza, refiriéndose a la oportunidad de acelerar el VW Gol atendido por Berdini.

Gonza, hace ocho meses, a poco más de una semana del terrible accidente.

"Al principio por ahí no me costó tanto, me entretuve mucho con el Mundial de fútbol. Después vino lo complicado, con tener que estar cuidándome todo el tiempo, sin poder trabajar y haciendo controles bastantes seguidos. Fue complicado para mí, mi familia y todos los chicos que trabajan conmigo en el taller", agregó.

Resaltó Prozorovich, también preparador de autos de competición (en su taller se alistan máquinas de Midget y Fiat Uno), el apoyo y la ayuda de mucha gente durante esos complicados días, donde en lo único que podía pensar era en su salud.

"Por suerte mucha gente, sobre todo del Midget, me dieron una mano muy grande para poder solventar deudas y que yo pueda generar algo de ingreso ante la imposibilidad de laburar. También los chicos que me acompañan en el taller, que abrieron las puertas y retomaron los trabajos. En ese sentido estoy muy agradecido con todos los que ayudaron", apuntó.

"Cuando se dio la chance de volver a correre lo consulté a la familia y ellos me dieron el Ok, porque saben que es mi pasión y lo que más me gusta. Más poder volver al asfalto, que es lo que más me gusta", confesó Gonza.

La competencia del próximo 19 y 20 de agosto en Viedma, válida por la sexta fecha del campeonato, será la segunda oportunidad de Prozorovich al volante de un Turismo Regional, donde pretenderá continuar acelerando en futuras competencias.

No así en el Midget, cuya unidad ahora es manejada por el joven debutante Valentín Yungblut.

"En su momento no pude redondear todo un campeonato por un tema presupuestario y también por un tema laboral, porque me coincidían las fechas con el Fiat Uno y yo atiendo varios autos. Pero hoy, al estar divididas las categorías, me facilitó tomar la decisión y poder volver al TR", explicó.

"En Midget por ahora no, por eso se subió Valen a mi auto, que lamentablemente no tuvo suerte hasta ahora. Ahora quiero abocarme a que él lo disfrute, haga experiencia y ande bien. Después veremos, no cierro la puerta, pero por un tiempo no volveré a correr en tierra", agregó.

La nota completa: