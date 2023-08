Dalma Maradona anunció que tendrá su propio programa de streaming

"Me gustaría hacerles la entrevista que me gustaría que me hagan a mí".

Dalma Maradona, quien fue desvinculada del programa radial Un día Perfecto en Metro 95.1, anunció que comenzará su propio ciclo de streaming en Telefe.

La hija de Claudia Villafañe y Diego Maradona había hecho un descargo en el que explicaba los motivos de su salida en su cuenta de Instagram. Además, se despidió de Cayetano y Cayetina, quienes también conducían el programa.

"La semana pasada fue mi último programa y les quiero pedir disculpas porque claramente no fue una decisión mía. Después de mi segundo embarazo, las cosas en la radio fueron muy desprolijas conmigo, rozando la falta de respeto, pero por amor a mi equipo y las charlas con Jime y Caye, me quede un poco más", escribió hace aproximadamente un mes.

"Yo volvía de mi licencia a trabajar como correspondía, pero los planes en esta radio para mí, eran otros. Así que nada más que decir", continuó.

Después de tres años de trabajar en la radio, fue invitada los exparticipantes de Gran Hermano para participar del stream Fuera de Joda. Durante el programa, reveló que el canal la habían llamado para hacer un programa en el mismo formato en el que estaba siendo entrevistada.

"Nadie sabía nada. Todavía lo estamos preparando. Me invitaron hoy, me presentaron a todos ustedes, que ya están haciendo stream hace rato. Tenía ganas, terminé la radio y estoy con mis dos hijas maternando, me encanta por supuesto, pero me encanta tener un proyecto laboral y poder arrancar con el streaming. Es algo que nunca hice", aseguró.

Además, Julieta Poggio acotó y dijo: "Te va a re divertir. Yo siento que es mucho más relajado que radio y que tele. Es tranqui".

"¿De qué te gustaría hablar? ¿Cómo lo imaginás?", pregunto Nacho Castañares, conductor del programa, a lo que la actriz respondió: "Me gustaría entrevistar personajes o personas que me interesan. Me gustaría hacerles la entrevista que me gustaría que me hagan a mí. Después me gusta también la moda y la cocina".

Por último, Dalma Maradona confirmó que ya habló con las autoridades del canal, y sentenció: "Tuve 3 reuniones, estoy re contenta y sé que va a arrancar en algún momento, pero todavía no tenemos nada. Era venir a verlos a ustedes y ver qué puedo agarrar de acá, cómo me puedo sentir haciendo esto". (Perfil)