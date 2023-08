Alberto Fernández se reunió con la madre de Cecilia Strzyzowski

A 59 días de la desaparición de Cecilia Strzyzowski, el presidente Alberto Fernández se reunió este lunes con la madre de la víctima, Gloria Romero.

El encuentro estaba pactado de antemano y duró casi dos horas. Se juntaron a solas en el Aeropuerto de la provincia de Chaco, antes de que el primer mandatario regresara a Capital Federal tras su paso por Resistencia, donde acompañó al Gobernador Jorge Capitanich en el 7° Congreso Internacional Sobre Discapacidad.

La reunión fue solicitada por Gloria y el Jefe de Estado se la concedió. Durante la extensa conversación que mantuvieron en un salón reservado del aeropuerto, la madre de la joven de 28 años —cuyo crimen se le imputa a Emerenciano Sena, Marcela Acuña y su hijo César— le contó cómo se sentía y él le expresó su solidaridad.

"La escuché con mucha atención. Todos queremos que se haga Justicia y que los responsables de tan brutal crimen sean juzgados y condenados", describió Fernández.

El encuentro sucedió días después del cruce que Romero tuvo con un grupo de militantes que pedían la liberación del líder piquetero, frente al edificio de Fiscalías. En medio de una fuerte discusión, uno de ellos golpeó por la espalda a Romero, lo cual provocó la intervención de efectivos policiales para que la situación no pasara a mayores.

Frente a ese escenario, otros efectivos policiales intercedieron para calmar las aguas y sacar de ese lugar a la mujer. "No les tengo miedo, ¿qué más me pueden hacer? si me mataron a mi hija", decía desafiante la madre de Cecilia a los seguidores de Sena, que continuaban con su reclamo al grito de "Libertad, libertad".

Novedades del caso

En el marco de la investigación que lleva adelante el Equipo Fiscal Especial, este miércoles 2 y jueves 3 de agosto se realizarán las audiencias de oposición a la prisión preventiva de Emerenciano Sena y Marcela Acuña.

La fecha —fijada por el juez de Garantías Nº2 de Resistencia, Héctor Horacio Sandoval— fue en respuesta a los escritos presentados por los abogados del Clan: Ricardo Osuna, Nicolás Boniardi Cabra y Rocío de Jesús Ramírez.

El abogado de César Sena solicitó, además, una nueva jornada para el 4 de agosto, donde pidió "tratar los planteos de nulidad realizados por la defensa, en cuanto al pedido para que puedan reencontrarse Emerenciano Sena, César Sena y Marcela Acuña". También por la solicitud de las nulidades de las declaraciones testimoniales de Marcela y César antes de que quedaran detenidos, el 9 y 10 de junio respectivamente.

Esta semana, además, el Equipo Argentino de Antropología Forense intentará obtener ADN de los restos óseos hallados en el segundo rastrillaje que se realizó en el Río Tragadero, el 7 de julio pasado. Fuentes de la investigación explicaron que, se realizará el mismo procedimiento que con los restos óseos anteriores, de los que fue imposible obtener resultados.

Esta semana están previstas dos marchas por Cecilia Strzyzowski.

Nuevas marchas

Este 2 de agosto se cumplen dos meses de la desaparición de Cecilia Strzyzowski. Para esa fecha, su familia y amigos convocaron a una concentración y vigilia en la plaza 25 de Mayo a partir de las 23 horas del 1 de junio.

Desde sus redes sociales, Gloria Romero pidió "a toda la comunidad" que la acompañe con esténcil y pintura rosa en spray para dibujar el rostro de su hija en espacios públicos. El horario elegido para la actividad, explicó, responde a tratar de no entorpecer la actividad de comercios de la ciudad y tampoco la circulación vehicular.

La actividad se realizará un día antes del homenaje a Cecilia que será el jueves 3 de agosto en el Parque de la Democracia a partir de las 20, fecha en que la joven debería cumplir 29 años. (Infobae)

Si sufrís violencia de género o conocés a alguna víctima, llamá al 144: es gratis y atiende las 24 horas.