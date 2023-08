Hora, TV y formaciones: River quiere seguir de festejos en la Libertadores

River Plate, campeón del fútbol argentino, recibirá esta noche a Internacional, de Brasil, equipo dirigido por Eduardo Coudet, por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores de América de fútbol.



El partido se jugará desde las 21 en el estadio Monumental, con arbitraje del venezolano Jesús Valenzuela y transmisión de Fox Sports.



La vuelta se jugará el próximo martes 8 en Porto Alegre y el ganador de la serie enfrentará a Bolívar, de Bolivia, o Athletico Paranaense, de Brasil, en cuartos de final.



El flamante campeón del fútbol argentino iniciará la etapa eliminatoria de la Copa Libertadores contra un rival dirigido por un viejo conocido como el "Chacho" Coudet, quien asumió hace menos de dos semanas.

Tras superar la fase de grupos con algunas dudas, el "millonario" asume este cruce como favorito.

River terminó segundo en el grupo D con 10 puntos y su actuación en algunos partidos estuvo lejos del nivel mostrado durante las 27 fechas del torneo 2023 que conquistó con holgura y antelación.Con la idea de Demichelis más asentada, River buscará volver a los cuartos de final del torneo más importante del continente luego de lo que significó la inesperada eliminación de la edición pasada ante Vélez Sarsfield.

El cuatro veces ganador de la Libertadores afrontará esta nueva instancia con dos refuerzos que ya estarán a disposición del cuerpo técnico: el defensor Ramiro Funes Mori, quien volvió al club luego de dos años, y el delantero Facundo Colidio.



El ex Tigre eligió jugar en el "millonario" pese a tener la posibilidad de volver a Boca, el club donde realizó las divisiones inferiores.



Ambos arrancarían en el banco de suplentes ya que Demichelis presentaría al equipo que encontró para la parte final del semestre.



Respecto del triunfo del sábado ante Racing Club (2-1) en el partido que cerró el torneo y anticipó la fiesta de premiación, "Micho" pondría a Ignacio Fernández por Pablo Solari.

En el inicio del mano a mano, River intentará sacar provecho de la efectividad que tuvo de local durante el año.En Núñez sacó el 92,3 por ciento de los puntos con apenas una derrota en 16 partidos ya que luego de ganarle a Argentinos por la tercera fecha del torneo y perder con Arsenal 2-1, no volvió a caer en los siguientes 13 partidos que jugó incluyendo los tres triunfos por fase de grupos de la Libertadores.El único aspecto negativo de la gran noche de Libertadores que se avecina es que el Monumental no estará repleto ya que la Conmebol clausuró la cabecera alta de la tribuna Centenario por expresiones de racismo y en ese sector sólo habrá hinchas del equipo de Porto Alegre.El Sport Club Internacional de Porto Alegre, campeón de la Copa en 2006 y 2010, llega a este duelo luego de terminar primero e invicto en el grupo B con tres triunfos y tres empates.Sin embargo, cuando finalizó la fase de grupos, el club "colorado" despidió al experimentado DT Mano Menezes y se decidió por el regreso de Coudet.

El argentino, que sumó a otro ex River Plate como Luis "Lucho" González a su cuerpo técnico, asumió el pasado 20 de julio y concretó su vuelta al club luego de su paso durante 2020.En aquella ocasión, el "Chacho" decidió irse de Inter para trabajar en Celta, de España, justo antes de enfrentar a a Boca Juniors por los octavos de final de la Libertadores 2020.Coudet solo dirigió dos partidos y todavía no pudo ganar ya que empató con Bragantino (0-0) de visitante y perdió ante Cuiabá por 1-0, como local, ambos por el campeonato brasileño que lo tiene en la duodécima posición.Los dos argentinos del plantel son Fabricio Bustos, lateral derecho surgido de Independiente, y Gabriel Mercado, ganador de la Copa Libertadores 2015 con River Plate.El equipo se reforzó con el arquero uruguayo Sergio Rochet, ex Nacional de Montevideo, y con el delantero Enner Valencia, máximo goleador de Ecuador en los mundiales.River e Internacional se enfrentaron dos veces en la Copa Libertadores y fue cuando coincidieron en la fase de grupos de la edición 2019: ambos cruces terminaron en empate 2-2.River Plate: Franco Armani; Milton Casco, Leandro González Pírez, Paulo Díaz y Enzo Díaz; Enzo Pérez y Rodrigo Aliendro; Nicolás de la Cruz, Ignacio Fernández, Esequiel Barco; y Lucas Beltrán. DT: Martín Demichelis.Internacional: Sergio Rochet; Fabricio Bustos, Gabriel Mercado, Vitao y Rene; Johnny; Gustavo Campanharo, Carlos de Pena y Alan Patrick; Wanderson y Enner Valencia. DT: Eduardo Coudet.--Hora: 21--Estadio: Monumental--Árbitro: Jesús Valenzuela (Venezuela)--TV: Fox Sports.

Duro exámen

Argentinos Juniors recibirá esta tarde a Fluminense de Brasil en un encuentro que dará inicio a los compromisos de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores de América.



El partido se jugará desde las 19 en el estadio Diego Armando Maradona, ubicado en La Paternal, contará con el arbitraje del chileno Piero Maza y la transmisión estará a cargo de la señal Fox Sports 2.



El "Bicho" accedió a la presente fase copera tras haber terminado en el segundo lugar del Grupo E con 11 unidades, uno menos que el líder Independiente del Valle de Ecuador, a raíz de tres triunfos, dos empates y una derrota.

Probables formaciones



Argentinos Juniors: Alexis Martín Arias; Luciano Sánchez, Marco Di Césare, Lucas Villalba; Federico Redondo, Javier Cabrera, Francisco González Metilli, Santiago Montiel y Mariano Bíttolo; Gastón Verón y Gabriel Ávalos. DT: Gabriel Milito.



Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Nino, Marlon Santos y Diogo Barbosa; Yony González, André Trindade, Leonardo Fernández, Mattheus Martinelli y Jhon Arias; Germán Cano. DT: Fernando Diniz Silva.



--Árbitro: Piero Maza (Chile).

--Estadio: Diego Armando Maradona.



--Hora: 19.00.



--TV: Fox Sports 2.