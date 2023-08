Marcelo Guevara: la felicidad por el podio y el emotivo abrazo con su hijo

Perservera y triunfarás. Años de trabajo y sacrificio cristalizados y recompensados en ese instante, con la bandera de cuadros cayendo sobre su marcha y coronando su primer gran galardón deportivo.

Marcelo Guevara mucho tuvo que esperar para saborear su primer podio en la Clase 2 del Turismo Nacional, hecho que se consumó el pasado domingo en el Autódromo de San Nicolás, por la octava fecha del campeonato.

El piloto de Daireaux pasó por Diario Deportivo y contó las sensaciones de ese único momento, luego de una temporada que, tras un inicio con altibajos, lo encuentra en franco ascenso competitivo.

"Para nosotros no es poca cosa, este podio fue muy buscado. La categoría está muy difícil, con un nivel muy alto de pilotos, preparadores e ingeniería. Por eso cuesta estar entre los primeros, pero nosotros la venimos peleando", destacó el volante Nº19.

"Arrancamos muy mal el año. Veníamos de la destrucción de un auto en el cierre de la pasada temporada, pero hace tres carreras la cosa se revirtió, teniendo buenos rendimientos, y acá nos sorprendimos con este podio que realmente vino muy bien. El auto funcionó excelente y se pudo demostrar", destacó.

Desde el interior del país, tal como le ocurre al local Sebastián Pérez, de brillante remontada hasta el 8º puesto, batallar con las grandes potencias de la especialidad requiere un esfuerzo extra.

Aún así, Guevara y varios más se las rebuscan para entremezclarse en la plana puntera y dar dolores de cabeza a los habituales candidatos en cada programación, tal como ocurrió el pasado fin de semana en el circuito bonaerense.

"Es muy difícil y más desde una localidad pequeña como la nuestra, donde lograr un gran presupuesto es complicado. Pero desde hace años venimos trabajando para hacer un camino, con sponsors y toda la gente que ayuda. Por suerte me siguen dando la oportunidad y están apareciendo los resultados", apuntó.

"Muchas veces, cuando las cosas no salen, terminás pensando que el problema sos vos y que no se puede. Pero la suma de la edad de Tomy (Pozner) y Martín (Blasig), los que me acompañaron en el podio, no llega ni a la mitad de los años que tengo yo, por lo que estar ahí es un privilegio y satisfacción. Y eso demuestra que con trabajo y sacrificio se puede", asumió.

Consumada la final y acreditado el brillante 2º puesto, Guevara llegó al parque cerrado y protagonizó uno de los momentos más emotivos del domingo: el dulce y tierno abrazo con su hijo Lucio, que fue viral en redes sociales.

"Fue un momento de mucha emoción, donde se dicen y sienten muchas cosas. Él me acompaña desde muy chico y mira todas las carreras. Viene conmigo porque quiere, no porque yo lo lleve. Está muy pendiente de todo, lo vive con mucha intensidad y de hecho sabe todo, de pilotos, campeonatos, reglamentos y demás. Hasta me acompaña a las reuniones de pilotos. Por eso fue tan emotivo ese momento", contó.

La nota completa: