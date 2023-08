Revés para CFK en el Senado: un aliado no le dará quorum

El Congreso terminó su receso invernal y volvió con malas noticias para Cristina Kirchner: el senador rionegrino Alberto Weretilneck confirmó que no acompañará ninguna sesión para designar jueces antes de las PASO.

El oficialismo queda así prácticamente sin posibilidad para alcanzar el quorum y aprobar 75 pliegos judiciales, entre los que se encuentra el de la jueza Ana María Figueroa, que debe jubilarse el 9 de agosto.

Unión por la Patria viene intentando sin éxito reunir el quorum para ir al recinto hace más de un mes.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

El último intento formal fue el 12 de julio, y la sesión se cayó por la ausencia de tres senadores que no forman parte del bloque oficialista: Guillermo Snopek y Edgardo Kueider, que integran Unidad Federal (y rompieron en febrero con el FdT) y Weretilneck, un aliado recurrente que había decidido no bajar al recinto al saber que no estaría garantizado el número para iniciar el debate.

Luego de la sesión fallida, el kirchnerismo intentó negociar con Snopek y Kueider sin demasiado éxito hasta ahora.

Pero Weretilneck tampoco garantizaba, como se informó, su asistencia. Este martes lo terminó de confirmar: en un breve diálogo con la prensa indicó que no acompañará el quorum de una sesión al menos hasta después de las PASO. El rionegrino ya fue electo gobernador de su provincia y asumirá en diciembre.

Si lograra convencer a Snopek y Kueider, que hasta ahora no estaban satisfechos con las negociaciones, el oficialismo tendría que asegurarse para empezar la presencia de sus 31 senadores propios y de otros 3 aliados que asistieron a la sesión del 12 de julio. Algo que no es seguro en pleno proceso electoral.

Unión por la Patria viene intentando sin éxito reunir el quorum para ir al recinto hace más de un mes.

Pero, sin Weretilneck, aún le faltaría uno más: la única alternativa podría ser el correntino Carlos Espínola, que también rompió con la bancada del Frente de Todos en febrero y se muestra cada vez más cercano al peronismo de Juan Schiaretti. Cerca de “Camau”, que no acompañó la última sesión, indicaron que no lo haría tampoco ahora.

La jueza Figueroa integra la Cámara de Casación, que todavía debe resolver el pedido del fiscal Mario Villar para anular el sobreseimiento a Cristina Kirchner y enviarla a juicio oral en la causa Hotesur-Los Sauces. Como se dijo, el 9 de agosto la camarista cumple 75 años, que es la edad que la Constitución establece como límite para ejercer como juez, siempre y cuando no haya un acuerdo en el Senado que extienda sus funciones. El oficialismo motorizó ese pliego, pero nunca llegó a tratarse en el recinto.

La oposición también mira con desconfianza el resto de los 75 pliegos judiciales. Según su interpretación, el oficialismo busca sumar “poder de resistencia” en el organismo encargado, entre otras cosas, de designar y sancionar jueces. El Frente de Todos acusa a JxC de paralizar la Justicia y ni siquiera acompañar el nombramiento de jueces en Santa Fe, como había reclamado. (con información de TN)