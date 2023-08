Espert: "Cuando escucho a Bullrich, hay cosas que dice que no puedo creer"

El precandidato a senador José Luis Espert. se metió de lleno en la interna de Juntos por el Cambio y aseguró que las propuestas de Horacio Rodríguez Larreta son serias que las de Patricia Bullrich.

"Cuando escucho a Bullrich hay cosas que dice que no puedo creer. Habló de que el cepo se saca de golpe pero después habló de un blindaje con el FMI que llevaría por lo menos un año o 6 meses", dijo en el programa Allica y Prieta a las 12 que se emite por La Nueva Play.

También cuestionó a su rival en las PASO al asegurar que "dijo que se iba a meter con una cámara a las reservas del Banco Central pero no va a encontrar nada porque el dinero en los bancos se mueve, se presta o se hacen inversiones. Va a tener una cámara sin imágenes", explicó

"La propuesta de Larreta es muy seria a diferencia comparación de Bullrich. Ella sabe que los movimientos piqueteros son manejados por el kirchnerismo y el gobierno nacional y que eso se termina de manera simple, cortando los planes a las organizaciones y el dinero para los planes sociales tiene que llegar a las personas de manera transitoria y con obligaciones a cambio", sostuvo.

La semana pasada, la concejal bahiense Valeria Rodríguez anunció que dejaba Avanza Libertad para apoyar a Patricia Bullrich y a Nidia Moirano en Bahía Blanca y dijo "me gusta más la derecha que la izquierda". en clara alusión a la alianza que hizo su exjefe político con Larreta.

Consultado por la situación, Espert dijo "estoy en política hace 35 años y siempre dije lo mismo. No hay nada de izquierda en mí y Rodríguez no sería concejal si no hubiese estado con nosotros en Avanza Libertad", respondió.

"Yo soy muy respetuoso de la libertad de las personas pero decir estupideces es otra cosa. Es gente cuya defensa de las ideas de la libertad tiene tanto como yo de astronauta", sentenció.

Por último se refirió al pedido de padres para declarar la educación esencial en la Argentina y dijo que "hay que limitar el derecho a la huelga porque la educación de los chicos está por encima de los reclamos de los gremios docentes y se tendría que turnan para hacer medidas de fuerza", opinó